Dünya ABden Muska uyarı Twitterın önünde çok iş var
AVRUPA

AB'den Musk'a uyarı: Twitter'ın önünde çok iş var

AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Twitter'ı satın alan Elon Musk'a, gelecek yıl yürürlüğe girecek Dijital Hizmetler Yasası'na dair uyarıda bulundu. Görüntülü görüşme yapan ikili, Twitter'ın yasaya uyma konusundaki hazırlığını değerlendirdi. Breton, sosyal medya platformunun, yeni kurallara uyma çabalarını ciddi şekilde artırmak zorunda kalacağını belirterek, "önlerinde çok işin bulunduğunu" söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABden Muska uyarı: Twitterın önünde çok iş var
Elon Musk

AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Twitter'ı satın alan Elon Musk'a, gelecek yıl yürürlüğe girecek Dijital Hizmetler Yasası'na dair uyarıda bulundu.

Görüntülü görüşme yapan ikili, Twitter'ın yasaya uyma konusundaki hazırlığını değerlendirdi.

Breton, sosyal medya platformunun, yeni kurallara uyma çabalarını ciddi şekilde artırmak zorunda kalacağını belirterek, "önlerinde çok işin bulunduğunu" söyledi.

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Yeni yasa kapsamında teknoloji şirketlerinden; terörün teşviki, cinsel istismar, nefret söylemi ve dolandırıcılık gibi konularda daha iyi denetim sağlamaları bekleniyor.

Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada, Twitter'daki spam/dolandırıcı hesapların temizlenmeye başladığını belirtmişti.

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