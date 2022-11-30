AB'den Musk'a uyarı: Twitter'ın önünde çok iş var

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Düzceli depremzededen bir hafta sonra gelen Ekrem İmamoğlu'na tepki: Elleme beni deprem bitti deprem

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir hafta önce 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'ye gitti. İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı. Burada vatandaşların yüzüne dokunmaya çalışan İmamoğlu'na bir vatandaş, "Elleme beni, deprem bitti" ifadeleriyle tepki gösterdi.