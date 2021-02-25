Dünya ABDli emekli korgeneral YPGye silah vermemiz hataydı
AMERİKA

ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı

Amerika'nın eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Hodges, "Terör örgütü YPG'ye silah vermemiz hataydı" dedi.

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Ben Hodges
Ben Hodges

2014-2018 yılları arasında Amerika'nın eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan emekli Korgeneral Ben Hodges, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emekli korgeneral Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili şunları söyledi:

"Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir."

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Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Hodges, "Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız" dedi.

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Amerika ve Türkiye arasındaki güvenin yeniden tahsis edilmesinin şart olduğunu CNN ekranlarında dile getiren Hodges, "Bence Türkiye Amerika 2.0 güncellemesinin vakti geldi. İki eski müttefik arasındaki ilişkinin çerçevesini değiştirmeliyiz" diye konuştu.

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