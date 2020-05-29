Dünya ABDli General PKKlı teröristle Pentagon Suriyeye yığınak yapıyor
ORTADOĞU

ABD’li General PKK’lı teröristle: Pentagon Suriye'ye yığınak yapıyor

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya on binlerce TIR silah veren ABD’nin Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Eric T. Hill’in, terörist ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’le 24 Mayıs’ta görüştüğü ortaya çıktı. Terörist Şahin, Türkiye tarafından 4 milyon TL ödülle aranıyor. ABD, koronavirüs bahanesiyle PKK’ya 1,2 milyon dolar yardım da yapmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Ferhat Abdi Şahin
Terörist Ferhat Abdi Şahin

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süre sonra Suriye’deki petrol sahalarından çekileceklerini açıklamasına rağmen, ABD ordusu terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarındaki üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da önceki gün “(Suriye’de) Biz petrolü koruduk. Ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan çıkacağız” demesinin ardından, gözler ABD’nin sahadaki varlığına çevrildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Trump’ın açıklamalarının tersine, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahaları başta olmak üzere varlığını artırıyor. ABD ordusu, Irak üzerinden Suriye’deki üs ve askeri noktalarına, son 3 ay içerisinde her hafta 2 kez, 50-100 TIR’dan oluşan konvoylarla askeri ve lojistik malzemeleri taşıdı. Bölgeye ulaşan konvoylarda güdümlü tanksavar füzeleri, tanklar, zırhlı araçlar, mühimmat ve lojistik malzemelerle yüklü yüzlerce TIR yer aldı. ABD ordusu, bu sürede ayrıca Irak üzerinden en az 400 askerini Suriye’ye sevk etti. Aynı süre içerisinde Haseke ilindeki Tel Beyder ve Deyrizor ilindeki Ömer sahasındaki üslerini genişleten ABD güçleri, bu üsleri kamera ve güvenlik sistemleriyle donattı.

Terörist Dahlan ve ABD'li Generaller

General teröristle toplantıda

  • Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye on binlerce TIR silah veren ABD, örgütün elebaşlarına üst düzey ziyaretlerini devam ettiriyor. ABD’nin Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü (SOJTF-OIR) Komutanı Tümgeneral Eric T. Hill, Türkiye tarafından 4 milyon TL ödülle aranan terörist ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhad Abdi Şahin’le 24 Mayıs’ta görüştü. Suriye’deki toplantı konusunun ‘DEAŞ’la mücadele’ ve koronavirüs salgını olduğu iddia ediliyor. Görüşme, SOJTF’nin sosyal medya hesabından da duyuruldu. Terör örgütüne yakın kaynaklara göre ABD’li general, görüşmede PKK/YPG’ye destek vermeye devam. Hill ayrıca PKK’nın Rakka, Haseke ve Deyrizor’daki saldırılarından duyduğu memnuniyeti de anlattı. Hill, ABD liderliğindeki koalisyonun bölgeyi terör örgütüne teslim etmek için ‘SDG’ kılıfını kullanan örgütle ortaklığı sürdüreceğini dile getirdi. Terör örgütünün Suriye’deki elebaşı Abdi Şahin ise general Hill’e, ABD desteğinde düzenlenen saldırılar hakkında bilgiler verdi. ABD’nin ayrıca, ‘koronavirüsle mücadele’ bahanesiyle PKK’ya 1.2 milyon dolar para yardımında bulunduğu öğrenildi.

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