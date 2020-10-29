ABD'nin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı

Trump'ın paylaştığı video ters etki yaptı

ABD'de başkanlık yarışı sürüyor. Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı bir video Amerikalıların tepkisine neden oldu. Trump'ın gerçekleştirdiği mitinglerdeki kalabalığı göstermek için paylaştığı video yanlış yorumlandı. Trump'ın videosu 'Koronavirüse dikkat etmeyen bir başkan ve virüse karşı dikkatli bir başkan adayının karşılaştırması' şeklinde yorumlandı. Videoda üstte Trump'ın miting alanına helikopterle gelişi yer alırken, alt kısımda ise Joe Biden'ın sosyal mesafeye göre ayarlanmış bir toplantıya gelişi yer alıyor.