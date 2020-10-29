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Dünya ABDnin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı
AMERİKA

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı. Vatandaşlarının teyakkuzda olmaları isteyen ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarını olası füze ve İHA saldırılarına karşı uyarmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istendi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarını olası füze ve İHA saldırılarına karşı uyarmıştı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan ve dün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Riyad'a doğru bugün olası füze veya insansız hava aracı saldırıları hakkındaki raporların takip edildiği belirtilerek vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istenmişti.

Açıklamada, bir patlama veya siren sesi durumunda derhal siper aranması gibi bu tür saldırılar durumunda alınması gereken önlemlere yer verilmişti.

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