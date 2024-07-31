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Dünya

ABD'nin gizli görevi başladı: Uzaya ne taşıdığı bilinmiyor

ABD'ye ait "USSF-51" misyonu, Atlas V roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla başladı. Taşınan yükün ne olduğuna ya da varış noktasına dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

12:45 - 31/07/2024 Çarşamba
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USSF-51 misyonu
USSF-51 misyonu

ABD’ye ait gizli askeri yükü uzaya taşımayı amaçlayan “USSF-51” görevi, başarılı bir şekilde yapıldı.


Atlas V roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla birlikte, ABD’ye ait gizli askeri yükün uzay yolculuğu resmen başladı.


Havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance’a (ULA) ait Atlas V roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.



Yükün ne olduğu bilinmiyor


Taşınan yükün ne olduğuna ya da varış noktasına dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Son fırlatmanın, Atlas V roketi ile ABD için gerçekleştirilen 58’inci ve son ulusal güvenlik görevi olduğu açıklandı.


İleri teknoloji ve havacılık şirketleri Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında 2006 yılında kurulan ULA’nın başlıca müşterilerini NASA ve ABD Savunma Bakanlığı oluşturuyor.


Daha önce ABD ordusuna ait iletişim uyduları ve farklı uzay araçlarını yörüngeye gönderen şirketin farklı ticari müşterilere de hizmet verdiği biliniyor.





#ABD
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#teknoloji
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