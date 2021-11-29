Dünya ABDnin Müslüman vekiline terörist benzetmesi Özür dilemek zorunda kaldı
AMERİKA

ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı

ABD'nin Somali asıllı Müslüman üyesi Ilhan Omar, nefret söyleminin hedefi oldu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Boebert, Omar'ı bir 'intihar bombacısına benzetti'. Gelen tepkilerin ardından Boebert özür dilemek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD’nin Müslüman vekiline terörist benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı
Ilhan Omar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin Cumhuriyetçi üyesi Lauren Boebert, İslam karşıtı söylemlerde bulundu.

Boebert konuşmasında, asansörde karşılaştığı Omar için canlı bomba benzetmesinde bulundu. "Neyse ki sırt çantası yanında değildi" dedi. Omar ve yanındakiler için "Cihad takımı" ifadesini kullandı.

ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı
OYNAT 00:32
ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı
ABD'nin Somali asıllı Müslüman üyesi Ilhan Omar, nefret söyleminin hedefi oldu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Boebert, Omar'ı bir 'intihar bombacısına benzetti'. Gelen tepkilerin ardından Boebert özür dilemek zorunda kaldı.

Boebert konuşmasında, asansörde karşılaştığı Omar için canlı bomba benzetmesinde bulundu. 'Neyse ki sırt çantası yanında değildi' dedi. Omar ve yanındakiler için 'Cihad takımı' ifadesini kullandı.

Özür dilemek zorunda kaldı

Boebert'ın İlhan Omar ile alay ettiği video sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin büyümesi üzerine Boebert, Twitter hesabından özür mesajı yayımladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Omar da, İslam karşıtlığının normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi ile bazı kongre üyeleri ortak bir açıklama yayımlayarak olayı kınadıklarını duyurdu.

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