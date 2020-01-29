ABD'nin sözde barış planı "yeni Balfour"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ,"Yüzyılın anlaşması " olarak nitelendirdiği sözde barış planına karşı tepki gösteren Filistinliler planın yeni bir "Balfour" olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, sözde Orta Doğu barış planı olan ve Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan plana yönelik detayları açıkladı. ABD Başkanı Trump, planının 80 sayfa olduğunu ve anlaşmanın sağlanması halinde Kudüs’ün, İsrail’in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Trump, planının Filistin’e başkenti Doğu Kudüs’te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için de 4 yıllık bir süre verdiklerini belirtti.

Filistinli politikacı ve aktivistler planı, 100 yıl önce Filistin'de işgalin yolunu açan Balfour Deklarasyonu'nun benzeri olarak görüyor.

Tarih tekerrür ediyor

Filistinli aktivist Fakhry Abu Diab "Trump sahibi olmadığı şeyi bir başkasına veriyor. Buna hakkı yok.Tarih tekerrrür ediyor. Trump yeni bir Balfour Deklarasyonu kuruyor" ifadelerini kullanıyor.

Yeni anlaşmanın uluslararaı hukuku ve Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini söyleyen Abu Diab sözde barış sözleşmesinin sadece İsrail'in çıkarlarını güvence altına aldığını söylüyor .

Filistinli eski Bakan Ziyad Aby Zayyad ise planın Filistinliler için tamamiyle kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Ne Kudüs'ü vereceğiz ne de Ürdün Vadisi'ni vereceğiz. Trump ve Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye hakları yok" ifadelerini kullandı.

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Plan zaten yürürlükteydi

Knesset üyesi Filistinli Sami Abu Shaba ise planın uzun bir süredir planlandığını söylüyor.

ABD'nin Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve Golan tepelerinin ilhakini hatırlatan Shabab, planın çok önceden yürürlüğe girdiğini söyleyerek " Bu anlaşmanın amacı Filistin sorununu ortadan kaldırmak" şeklinde konuştu.

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan "Balfour Deklarasyonu"nun üzerinden 103 yıl geçti.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e 100 yıl önce bugün (2 Kasım 1917) yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

"Halksız vatana, vatansız halkı yerleştirme" söylemiyle yapılan kampanyalar çerçevesinde yazılan mektubun ardından tarihi Filistin topraklarına büyük bir Yahudi göçü başlatıldı.

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