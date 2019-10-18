ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü PYD’ye ardı ardına darbeler indirmesi üzerine geniş bir heyetle Ankara’ya gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İsrail yolunda açıklamalarda bulundu. Jeffrey başlıca şu ifadeleri kullandı:

Bir çözüm bulmaya çalışmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan ve personeli, dışişleri, savunma bakanı, ulusal güvenlik danışmanı ve maliye bakanı ile kapsamlı görüşmeler yaptık.

Suriye’nin kuzeyinde tutunmaları mümkün değildi

PYD'nin bu bölgelerde kalabilmelerini istediğine şüphe yok. Bu alanlara tutunma konusunda hiçbir askeri kabiliyetleri bulunmadıkların değerlendirdik.

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Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı

Türk ordusu çok kısa bir süre içinde çok fazla bölge ele geçirdi. Uzlaşmazsak, bölgeyi ele geçirmeye devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu. Yapmaya çalıştığımız şey bu.

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Ateşkes değil 5 günlük duraklama

Bu 13 maddelik belgede gördüğünüz gibi, ateşkes var. Belgede ateşkes denmiyor. Türklerin, kontrol ettikleri alanlarda, 5 günlük bir süre boyunca kendilerini savunma ve askeri müdahalelerde bulunmalarını ve ilerlemelerini durduracakları ‘duraklama’ denilebilir.

Güvenli bölgenin sınırları 30 km

Burada güvenli bölgeden bahsediyoruz. Güvenli bölgenin Fırat'tan Irak sınırına kadar sürdüğü güvenli bir bölgeden söz ediyorlar. YPG'nin bir kısmından çekilmesiyle birlikte oluşacak 30 kilometrelik derinlikte hat burası.

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Türkiye’nin kontrolü altında olacak

İçinde bulunduğumuz durum , Türklerin kuzeydoğunun orta kesimindeki 30 kilometreye kadar diğer güçleri ittiği bir pozisyon. Türkiye tarafından kontrol edilen ‘güvenli bölge’ olarak tanımlayın.

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PYD’nin çekilmesiyle operasyon duracak

Temel olarak, bu duraksama Türkiye operasyonlarında beş gün boyunca sürecek. Bu beş günün sonunda, eğer PYD çekildiyse, Türkler kuzeydoğu Suriye’deki tüm operasyonları durduracak.

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Münbiç’i Ruslarla görüşüyorlar

Şimdi Türkler, kuzeydoğudaki diğer bölgelerde ve Fırat'ın batısındaki Münbiç’te Ruslarla ve Suriyelilerle kendi görüşmelerini sürdürüyorlar.

Devriyelerle ve yaptığımız diğer şeylerle onları tatmin etmedi

Türk Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeyine 2018 Kasım'ından bu yana yaptıkları tek taraflı müdahalede bulunma tehdidiydi. Devriyelerle ve yaptığımız diğer şeylerle onları tatmin etmedi. Bir güvenlik düzenlemesi bulmaya çalıştık.