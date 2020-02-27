ABD’ye güvenmeyin

McGurk, terör örgütüne kendisini iyi anlatmasını önerdi. Görev süresi boyunca terör örgütüne her türlü desteği veren McGurk, görevi sona erdikten sonra da örgüte akıl hocalığını sürdürüyor.

CENEVRE’YE ALTERNATİF SUNDU

Örgüte yakın sitelere konuşan McGurk, terör örgütünün DEAŞ’lıları tuttuğu Hol Kampı ve diğer kamplarda yaptıklarını uluslararası kamuoyuna anlatmalarını istedi. Cenevre’de anayasa yazım çalışmalarının dışında tutulan terör örgütüne seslenen McGurk “Her ne kadar BM tarafından yürütülen Cenevre görüşmelerine katılmıyorsa da farklı bir alternatifleri olmalı. Siyasi konumlarının korunması için farklı bir yol bulunmalı” ifadelerini kullandı.

ABD’YE BEL BAĞLAMAYIN

Terör örgütü PYD’nin bütün taraflarla görüşmesi ve bütün seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Brett McGurk, “Bölgede kalacak olan ABD’ye bir süreye kadar bel bağlayabilirler. Ama ABD’ye sonuna kadar güvenmemeleri gerektiğini gördük. Orada kalmamız ve onları terk etmememiz gerekiyor. Bu benim görüşüm ve birkaç yerde açıkça dile getirdim” diye konuştu. McGurk, terör örgütü ile ABD’nin iş birliğinin sürmesi gerektiğini de savundu.

Brett McGurk görev süresinde de terör örgütü ile çok yakın çalıştı. Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’nın işgal ettiği bölgeyi birçok kez ziyaret etti. Bunların çoğu basına yansıdı. 1 Şubat 2016’da, Aynel Arab’ın DEAŞ’tan alınarak YPG/PKK’nın işgaline girmesinin yıl dönümünde gerçekleşti. Ağustos 2016’nın sonunda McGurk, tekrar örgüt kontrolündeki bölgeye gitti ve desteğini yineledi. McGurk Rakka’nın kuzeyindeki YPG/PKK noktalarını ziyaret ederek aralarında Şahin Cilo, Aldar Halil, Enver Müslim’nin de olduğu terör örgütü elebaşlarıyla poz vermişti. Türkiye’ye teslim olan Şahin Cilo yaptığı açıklamalarda “Tüm fikirler Brett McGurk tarafından ortaya atılıyordu” demişti.