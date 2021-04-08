​AB’ye göçte ‘yükümlülük’ hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleşen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabulüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Zirvede Türkiye, mülteci ve göç krizi sırasında yaşanan insani dramı rakamlarla ortaya koydu. 18 Mart mutabakatı kapsamında Türkiye’den Avrupa’ya yönelik düzensiz geçiş sayılarında alınan sıkı tedbirler çerçevesinde 2019 yılında yüzde 92 azalma olduğu Michel ve Leyen’e aktarıldı. Aynı dönemde Türkiye’nin üzerindeki göç baskısının artarak sürdüğü ve AB’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin altını çizildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti

AB ADIM ATMADI

Son dört yılda 80 binden fazla sığınmacının Türkiye’ye Yunanistan’dan geri itildiği aktarılan toplantıda AB’nin Yunan adalarından 2 bin 150 düzensiz göçmeni aldığı ve 1’e 1 formülü çerçevesinde 28 binin üzerinde Suriyeli’nin AB ülkelerine yerleştirildiği bilgisi verildi. Türkiye, mutabakat çerçevesinde Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması konusunda iş birliğinin önemini vurgularken, birliğin bugüne denk bir adım atmadığı hatırlatıldı.