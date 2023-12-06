Açık hedefteler

Gazze'nin güney bölgesine de kara saldırısı başlatan işgalci, sivilleri buradan da göç etmeye zorluyor. Gazze'nin güneyindeki en yoğun nüfusa sahip Han Yunus'u da terk etmek zorunda kalan Filistinliler Birleşmiş Milletler kontrolündeki noktalara sığınmak zorunda kaldı. Ancak yoğun nüfus hareketliliği sonucu, bu kamplarda da yer kalmadığı belirtiliyor. Çoğu kadın ve çocuk 1,9 milyon Filistinli gıda ve sağlık hizmetine ulaşabilmek adına, BM kontrolündeki kampların çevresinde çadır kentlere yöneldi. Bu kamplara giden Gazzeliler yer olmadığı gerekçesiyle kampın hemen yakınına çadır kuruyor. Her an vurulma tehlikesi olan halk artık açık hedef durumunda.