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Dünya

Ada kül oldu

ABD eyaleti Hawaii’nin Büyük Ada ve Maui adasında bir haftadır süren orman yangınlarında ölenlerin sayısı 93’e yükselirken yüzlerce kişi kayıp. Can kaybının yüksek olmasında uyarı sisteminin çalışmamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Maui polis şefi, yangın bölgesinin ancak yüzde 3’ünü arayabildiklerini söyledi. Yangınlarda 2 bin 200 yapı da kül oldu.

04:00 . 14/08/2023 Monday
Yeni Şafak
Hawaii.

Hawaii.

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui adasında süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 93’e ulaştı. Yangın bölgesinin sadece yüzde 3’ünün aranabildiğini belirten yetkililer, “Daha çok ölüm var” diyerek ölü sayısının daha artmasını beklediklerini söylediler. CNN’in haberine göre bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası’nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hawaii Valisi Josh Green, “Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm var. Ölenlerin sayısı 93’a yükseldi.” bilgisini paylaştı. Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, “Bu, Hawaii’nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu.” dedi.

UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMADI

Can kaybının fazla olmasında Maui adasındaki uyarı sisteminin çalışmaması da gösteriliyor. CNN’in haberine göre yetkililer yangınların peşi sıra başlaması ve sert rüzgarla yayılmasıyla birlikte Maui adasında iletişim ve elektriğin tamamen yitirildiğini ve bunun sonucu olarak, dünyanın en büyük açık hava erken uyarı sisteminin çalıştırılamadığını belirtti. Hawaii baş savcısının acil müdahalede yetersiz kalındığına ilişkin iddialara yönelik soruşturma başlattığı kaydedildi.

BÖLGENİN SADECE YÜZDE 3’Ü ARANABİLDİ

Maui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitiren 93 kişiden sadece 2’sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmek istediklerini belirten Pelletier, “Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3’ünü arayabildik.” dedi.

2018 CALİFORNİA FELAKETİNİ GEÇTİ

İtfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell de Hawaii’deki can kaybının 2018’de California’da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtti. Moore-Merrell, “Hawaii’deki yangınlar, ABD’de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu.” dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası’nı yangın dolayısıyla “felaket bölgesi” ilan etmişti. Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini açıklamıştı.



#ABD
#Hawaii
#Orman yangını
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