Ada kül oldu

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui adasında süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 93’e ulaştı. Yangın bölgesinin sadece yüzde 3’ünün aranabildiğini belirten yetkililer, “Daha çok ölüm var” diyerek ölü sayısının daha artmasını beklediklerini söylediler. CNN’in haberine göre bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası’nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hawaii Valisi Josh Green, “Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm var. Ölenlerin sayısı 93’a yükseldi.” bilgisini paylaştı. Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, “Bu, Hawaii’nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu.” dedi.