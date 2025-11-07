Adana’da son 1 haftada 5 kere sıcaklık rekoru kırıldı

"Deniz yüzey suyu sıcaklıkları arttı. Küresel olarak ciddi bir artış var. Ortalama hava sıcaklığı arttı. Ortalama hava sıcaklığı artışı 1,5 derecenin üzerine çıktı. 1,5 derece ortalama ancak kutuplarda bu rakam 3 derece. Daha önce hiç olmadığı kadar barajların, su kaynaklarının kuruduğu haberi var. Aslında biz her yıl anormal iklim olayları yaşıyoruz ama çok çabuk unutuyoruz. Bu sene bu sorun çok daha ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kasım ayının ilk haftalarındayız ve Adana’da halen hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde. Meteorolojik verilere göre de Kasım ayında yağmur beklenmiyor. Muhtemelen bu olaylar böyle devam edecek, azalmayacak. Gelecek sene de bu felaketler ile karşı karşıya kalacağız."