Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Adana’da son 1 haftada 5 kere sıcaklık rekoru kırıldı

Adana’da son 1 haftada 5 kere sıcaklık rekoru kırıldı

09:427/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Adana
Adana

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana 1 haftada 5 kez ülkenin en sıcak şehri oldu. Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, "Her yıl anormal iklim olayları yaşıyoruz ama çok çabuk unutuyoruz. Bu olaylar böyle devam edecek, azalmayacak. Gelecek sene de bu felaketler ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da son 1 haftada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 gün sıcaklık rekoru kırıldı ve Adana, 31 derecenin üzerine çıkarak Türkiye’nin en sıcak ili oldu. Sonbahar mevsiminde yok denecek kadar az yağış düşen kentte, gelecek 1-2 hafta içerisinde de herhangi bir yağış beklenmiyor. Hal böyle olunca da kuraklık her geçen gün kendisini hissettiriyor.


"Meteorolojik afetler arttı"


Küresel iklim değişikliği ve bunun etkileri hakkında Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Son 30 yılda iklim değişikliğinin artış yaşadığını belirten Prof. Dr. Başıbüyük, "1990’lı yıllardan itibaren iklim değişikliği çok daha kronik bir hal aldı. Artık bu yaşananları bir iklim krizi olarak ifade ediyoruz. Günümüzde artan hava, deniz ve kara trafiğinin yanı sıra insan faaliyetlerini de bir araya getirdiğinizde iklimde değişiklik küresel olarak krize ulaşmış durumda. Her gün artık geçmişe göre çok daha fazla sayıda meteorolojik afetlerin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.


"2 milyondan fazla can kaybı"


Meteorolojik afetlerin yaşattığı kayıplarla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Başıbüyük, "Meteorolojik afetlerin ortaya çıkartmış olduğu can ve mal kayıplarına baktığınızda son 50 yılda 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Son 50 yıl içerisinde depremlerde bu kadar insan hayatını kaybetmedi. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de insanlar kendi bölgelerinde sıcak havayı hissediyorlar ancak Adana’da ciddi bir sıcaklık artışı var. Ortalama hava sıcaklığı Adana’da 2,5-3 derece arttı" diye konuştu.


"Gelecek sene de bu felaketler ile karşı karşıya kalacağız"


Barajların, nehirlerin ve su kaynaklarının bu sene daha çok kuruduğuna vurgu yapan Başıbüyük, daha sonra şunları söyledi:


"Deniz yüzey suyu sıcaklıkları arttı. Küresel olarak ciddi bir artış var. Ortalama hava sıcaklığı arttı. Ortalama hava sıcaklığı artışı 1,5 derecenin üzerine çıktı. 1,5 derece ortalama ancak kutuplarda bu rakam 3 derece. Daha önce hiç olmadığı kadar barajların, su kaynaklarının kuruduğu haberi var. Aslında biz her yıl anormal iklim olayları yaşıyoruz ama çok çabuk unutuyoruz. Bu sene bu sorun çok daha ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kasım ayının ilk haftalarındayız ve Adana’da halen hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde. Meteorolojik verilere göre de Kasım ayında yağmur beklenmiyor. Muhtemelen bu olaylar böyle devam edecek, azalmayacak. Gelecek sene de bu felaketler ile karşı karşıya kalacağız."

"Alışkanlıklarımız değişmediği sürece bu sorun ortadan kalkmaz"


Türkiye’de birçok bölgenin ciddi kuraklık sorunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Başıbüyük,
"Doğu Karadeniz civarında bir problem karşımıza çıkmıyor ancak Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz çok ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya. Trakya bölgesi de kuraklık ile karşı karşıya. Akdeniz çanağı dediğimiz Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin hepsinde ciddi kuraklık problemi ve içme suyu problemleri var. Tüketim alışkanlıklarımız değişmediği sürece bu sorun ortadan kalkmaz"
dedi.



#Adana
#sıcak
#hava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi içeriği ne, Meclis'e sunuldu mu? İnfaz düzenlemesi ve af yasası var mı?