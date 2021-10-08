​Afganistan açlıkla boğuşuyor: Kendi ülkelerinde mülteci oldular

Kırk yılı aşkın bir süredir aralıksız kaosun sürdüğü Afganistan’da 18 milyon Afgan açlıkla mücadele ediyor. Bölgedeki vatandaşlar evsiz, yurtsuz, memleketsiz, işsiz ve yetim kaldı. Dış göçün kapalı olduğu ülkede insanlar, kendilerine ve çocuklarına daha insanca bir hayat kurabilmek ümidiyle başkent Kabil’e ve ülkenin diğer büyük şehirleri olan Kandahar ile Herat’a geçerek kendi ülkelerinde mülteci konuma düştüler.

İKİ GÜN EKMEĞE ULAŞAMADILAR

Savaş nedeniyle hastaneler, okullar, medreseler, marketler, üniversiteler ve camiler zarar görürken iki binden fazla ev kullanılamaz duruma geldi. Hastanelerde 11 aydır maaşlarını alamayan sağlık çalışanları greve başladı. Ülkenin en önemli gelir kaynağı tarım. Fakat sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı kırsalda çalışan tarım işçilerinden tüccarlara kadar herkes zor durumda. Afgan köylerinde yaşayanlar bölgede başkent Kabil’e ve Kandahar ile Herat’a göç ederek mülteci konuma düştüler. Evsiz kalan binlerce Afgan çadırlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Gelen yardımlara muhtaç olan mülteciler arasında iki gün boyunca ekmeğe ulaşamayanlar var. Ülkede bir milyonu aşkın yetim nüfusu bulunuyor. Devlet memurları ve sağlık çalışanları 11 aydır maaş alamadıkları belirtiliyor. Bu noktada devreye giren İHH bugüne kadar 15 bin Afgan’a ulaştı.

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İHH’DAN YARDIM

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’daki insani kriz daha fazla derinleşmeden önlem alarak “Yalnız Bırakma” sloganıyla kampanya başlattı. Yaklaşık 60 tonu bulan yardımlardan 15 bin Afgan istifade etti.

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İnsanların yaşayacak yeri yok

Çalışmaları Yeni Şafak’a anlatan İHH Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, “Bölgedeki birçok evin savaş sırasında hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bölgedeki yetkililer bize aktardılar. İhtiyaç olduğunu gözlemledik. Özellikle Afganistan’ın kuzeyde Faryab’da, Cevzcan’da, Tahhar’da, Bağlan’da ve Mezar-ı Şerif’te Güneyde Kandahar, Heyment, Hırat ve Gazni’de yoğun hava bombardımanlarının fazla olması sebebiyle birçok evin kullanılamaz hale gelmesi bilgisini aktardılar. Kullanılamaz olan evlerin iki bin civarında olduğu söyleniyor” dedi.