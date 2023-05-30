Afrika Birliği 'Sudan' gündemiyle toplanıyor:

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile isyancı güç ilan edilen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmaların 3. gününde binlerce kişi yaralanırken ölü sayısı da artmaya devam ediyor. Sudan’da çatışmaların neden başladığı ise tüm dünyada merak ediliyor. Peki Sudan’da çatışmalar neden ve nasıl başladı? Yaralı sayısı kaç oldu? HDK nedir, ne zaman kuruldu? İşte merak edilen soruların yanıtları.