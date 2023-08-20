Afrika’da savaş tamtamları

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları Gana’nın başkenti Akra’da Nijer’deki darbe gündemiyle tekrar bir araya gelirken, toplantı sonunda müdahale sinyalinin verilmesi bölgede hareketliliğe sebep oldu. İki gün süren görüşmelerin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan ECOWAS Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, “Emir ne zaman verilirse askeri müdahalede bulunmaya hazırız” şeklinde konuştu. Nijer basını ise ülkede olası bir askeri müdahaleye karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücü kurulmaya başlandığını açıkladı. Ayrıca cunta yönetiminden yapılan açıklamada, ev hapsinde tutulan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’a zarar verilmeyeceği belirtildi. ECOWAS’ın açıklamasına rağmen birlik içerisindeki ayrılıklar, askeri müdahale olasılığının sorgulanmasına neden oluyor. Bir müdahalenin ise hali hazırda büyük ekonomik ve insani sıkıntılarla boğuşan bölgeyi tamamen kaosa sürükleyeceği ifade ediliyor.

Müdahale planı hazır

Gana’daki toplantının ardından barışçıl bir çözümün ECOWAS’ın tercih ettiği seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Musah, Nijer’e olası operasyon için kaç askerin konuşlandırılacağını ve diğer stratejik ayrıntıları paylaşmayı reddederek, “Müdahale için neyin gerekli olacağına zaten karar verdik ve ince ayarlar yaptık” dedi. Musah, arabuluculuk için kapıyı kapatmadıklarını ancak “sonsuza kadar diyaloğa devam etmeyeceklerini” açıkladı.

Milis gücü kuruluyor

Nijer’de ise olası müdahaleye karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücü kurulmaya başlandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, “Nijer’i Savunma Gönüllüleri” (VDN) isimli sivil milis gücü için alımlar dün başkent Niamey’de başlarken, 18 yaşını doldurmuş gönüllüler VDN saflarına katılmak için Niamey’deki General Seyni Kountche Stadyumu’nda toplandı. Niamey’in yanı sıra Nijerya ve Benin sınırında da benzer alımların yapılacağı öğrenildi.

Parlamento onayı gerekiyor

Bazı uzmanlar, ECOWAS’ın tehditkâr açıklamasına rağmen müdahalenin zor olduğunu savunuyor. El Cezire’de yayınlanan bir haberde, askeri müdahale isteyen ülkelerin bunu onaylatmak için parlamentolarından onay almaları gerektiği hatırlatıldı. Bu ayın başlarında, askeri operasyon konusunda başı çeken Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun Nijer’e müdahale talebi, senato tarafından reddedilmişti. Gana’da da bazı milletvekilleri müdahale için parlamentoya başvurulması gerektiğini açıklayarak, ülkenin bulunduğu ekonomik darboğazda böyle bir planı eleştirmişti.

Burkina Faso ve Mali’den destek

Darbenin ilk gününden itibaren Nijer’e destek açıklamaları yapan Mali ve Burkina Faso olası ECOWAS müdahalesine karşı bu ülkeye savaş uçağı gönderdi. Nijer devlet televizyonu tarafından yayınlanan haberde “Mali ve Burkina Faso, Nijer’e yönelik her türlü saldırıya karşılık vermek üzere savaş uçaklarını konuşlandırarak yayımladıkları ortak bildiride verdikleri taahhütleri somut eyleme dönüştürdü” ifadesi kullanıldı. Haberin görüntülerinde söz konusu uçakların “Super Tucano” tipi savaş uçağı olduğu görüldü. Burkina Faso Savunma Bakanı Kassoum Coulibaly de Sputnik’e verdiği özel mülakatta, ECOWAS’ın Nijer konusundaki tavrını eleştirerek, üye devletlerin birbiriyle savaşmaması gerektiğini ifade etti. Coulibaly, “Biz tek bir ekonomik birliğin parçasıyız. Bazı üye ülkelerin iç savaş çıkarmak istemesi ve bazı devlet başkanlarının demokrasi kisvesi altında diğer ülkelere karşı savaş açmak istemesi hayret verici” dedi.

ECOWAS heyeti Bazum’la görüştü

ECOWAS’ın arabuluculuk görüşmeleri için Nijer’e gönderdiği heyet, askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u ziyaret etti. 26 Temmuz’dan bu yana ev hapsinde tutulan Bazum, uzun süredir ilk kez görüntülenmiş oldu.











