Dünya Afrinde sığınmacıların kaldığı çadır kampı su bastı
ORTADOĞU

Afrin'de sığınmacıların kaldığı çadır kampı su bastı

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'de, yoğun yağışlar nedeniyle "Nehir Kampı"nı su bastı. Çadırların yanı sıra sığınmacıların tuğladan yaptığı bazı evlerde de hasar oluştu.

Haber Merkezi AA
Tuğladan yapılan evler ile çadırların içi su ve çamurla dolarken, yerinden edilenler zor anlar yaşadı.
Tuğladan yapılan evler ile çadırların içi su ve çamurla dolarken, yerinden edilenler zor anlar yaşadı.

Suriye'de iç savaş nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar, kış mevsiminin getirdiği zorlukların yanı sıra yoğun yağışlardan da etkilenmeye devam ediyor.

Afrin Nehri'nin çevresine konuşlu "Nehir Kampı" olarak bilinen ve yerinden edilenlerin derme çatma yapılar kurarak yaşam sürmeye çalıştığı sığınmacı kampı, yoğun yağış sonucu meydana gelen selden büyük zarar gördü.

Tuğladan yapılan evler ile çadırların içi su ve çamurla dolarken, yerinden edilenler zor anlar yaşadı.

  • Sel sonucu yaklaşık 30'a yakın çadır ile çadır ve tuğla yapıların içindeki yorgan, halı ve yataklar da kullanılamaz hale geldi.

Ev edindikleri yapılarda ve çadırlarda çamurlu suyu küçük kovalarla boşaltarak eşyalarını kurtarmaya çalışan mağdurlar, ikinci bir yağışa karşı korumasız kaldı. Sel nedeniyle bazı hayvanlar telef oldu.

Açıklamalarda bulunan selzede Ahmed Said Abdu, "Evlerimiz büyük hasar gördü. Tek geçim kaynağım birkaç koyunumdu. Onlar da sele kapıldılar. Yine de can kaybı yaşanmamış olmasına şükür ediyoruz." dedi.

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