AİHM Boşnak nine Fata Orlovic'i haklı buldu: Bahçesine izinsiz yapılan kilisesinin yıkılmasına karar verildi AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu: Bahçesine izinsiz yapılan kilisesinin yıkılmasına karar verildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sırplar tarafından Boşnak nine Fata Orlovic'in bahçesine izinsiz inşa edilen kilisesinin yıkılmasına karar verdi. Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2010'da kazansa da mahkemenin kararı asla uygulanmamıştı.

Haber Merkezi 01 Ekim 2019, 13:31 Son Güncelleme: 01 Ekim 2019, 13:41 AA