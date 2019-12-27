Akdeniz’de Yunan yalnızlığı

Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri, İtalyan ITS Zeffiro fırkateynini Aksaz Üssü’nde ağırladı. Ziyaret süresince konuk gemi personeline bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verildi. Ziyaret sonrası İtalyan fırkateyni, Türk gemileriyle ortak eğitim yaptı. İtalyanların bu temasları, bir süredir onlara umut bağlamış Yunanlıları hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye’yi Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kurduğu ittifaklar üzerinden tehdit eden Atina, Türk donanmasının iki hafta önce Amerikan uçak gemisi Harry Truman’ın içinde bulunduğu filoya NATO Görev Grubu kapsamında eşlik etmesiyle de moral çöküntü yaşamıştı. Denizde icra edilen ortak devriyeleri uzaktan izlemekle yetinen Yunanistan, kışkırtma çabaları hedefe ulaşmayınca yalnızlığını kabullenmek zorunda kaldı. Türk savaş gemileri yakında Fransız fırkateyni ile de Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapacak.
“İTALYA’YA GÜVENMEYİN”
- Yunanlıların hayal kırıklığı medyada da sıkça yer buluyor. Liberal.gr haber portalında “Türklerin Akdeniz’de güç gösterisiyle inisiyatifi ele geçirdiği, ne yazık ki Avrupa’dan beklenen yardımın gelmediği" yazıldı. Aynı gün Hellasjournal.gr adresli haber sitesinde ise ABD ile Türkiye'nin ortak tatbikatına dikkat çekildi. Yunan ordusuna yakın Military.gr sitesinde ise şu ilginç yorum yapıldı: “Bölgede İtalyan fırkateyni bulunmasından ötürü çok da umutlanmayalım. İtalyanlar kendi çıkarları doğrultusunda gerekirse Türklerle bir araya gelebilir!”