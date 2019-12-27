Dünya AkdenizdeYunan yalnızlığı
AVRUPA

Akdeniz’de Yunan yalnızlığı

Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma gemilerine refakat eden Türk donanması, bir yandan da Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında başka ülkelerin savaş gemileriyle ortak eğitim amaçlı devriyeler atıp tecrübelerini paylaşıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri, İtalyan ITS Zeffiro fırkateynini Aksaz Üssü’nde ağırladı. Ziyaret süresince konuk gemi personeline bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verildi. Ziyaret sonrası İtalyan fırkateyni, Türk gemileriyle ortak eğitim yaptı. İtalyanların bu temasları, bir süredir onlara umut bağlamış Yunanlıları hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye’yi Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kurduğu ittifaklar üzerinden tehdit eden Atina, Türk donanmasının iki hafta önce Amerikan uçak gemisi Harry Truman’ın içinde bulunduğu filoya NATO Görev Grubu kapsamında eşlik etmesiyle de moral çöküntü yaşamıştı. Denizde icra edilen ortak devriyeleri uzaktan izlemekle yetinen Yunanistan, kışkırtma çabaları hedefe ulaşmayınca yalnızlığını kabullenmek zorunda kaldı. Türk savaş gemileri yakında Fransız fırkateyni ile de Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapacak.

“İTALYA’YA GÜVENMEYİN”

  • Yunanlıların hayal kırıklığı medyada da sıkça yer buluyor. Liberal.gr haber portalında “Türklerin Akdeniz’de güç gösterisiyle inisiyatifi ele geçirdiği, ne yazık ki Avrupa’dan beklenen yardımın gelmediği" yazıldı. Aynı gün Hellasjournal.gr adresli haber sitesinde ise ABD ile Türkiye'nin ortak tatbikatına dikkat çekildi. Yunan ordusuna yakın Military.gr sitesinde ise şu ilginç yorum yapıldı: “Bölgede İtalyan fırkateyni bulunmasından ötürü çok da umutlanmayalım. İtalyanlar kendi çıkarları doğrultusunda gerekirse Türklerle bir araya gelebilir!”

EastMed’e İtalya darbesi
DÜNYA
EastMed’e İtalya darbesi
Bolu Dağı’nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor: Tünelden sonra işler kesildi

Bolu Dağı’nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor: Tünelden sonra işler kesildi
Yerli otomobilin plakası 16

Yerli otomobilin plakası '16'

Bursa'ya kurulacak fabrikada yılda 175 bin otomobil üretilecek.
Kazakistanda yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kalkış sırasında düşen uçakta ilk bilgilere göre 14 kişi öldü.
Öyle vurulmaz<br> böyle vurulur

Öyle vurulmaz
böyle vurulur

​İstanbul'da çıkan silahlı kavgada kan aktı.
Davet geldi<br> asker gidecek

Davet geldi
asker gidecek

​Erdoğan: Libya tezkeresi 8-9 Ocak'ta Meclis'e gelecek.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Yerli otomobil bugün yolda

Yerli otomobil bugün yolda

Tanıtım bugün Gebze'de gerçekleştirilecek.

TÜMOSAN’ın gücü 530 beygire çıktı

TÜMOSAN’ın gücü 530 beygire çıktı

Nuri Albayrak: Kısa sürede 750 ve yukarı güçleri üretmeye çalışacağız.

Senarist belli oldu

Senarist belli oldu

​​​CHP'nin '15 Temmuz tiyatro' sözü böyle uyduruldu.
Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.
Küresel <br>işgalin halkaları

Küresel
işgalin halkaları

​ABD'nin dünya üzerinde 800 üssü var.
Kızılay 22 milyon insana umut oldu

Kızılay 22 milyon insana umut oldu

​Kızılay ayrıca 2019'da 22 bin 156 öğrenciye burs verdi.
İBB’de ÇED kıyımı

İBB’de ÇED kıyımı

İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkında görüş değiştirmeyen bürokratları görevden aldı.
EastMed'e<br>İtalya darbesi

EastMed'e
İtalya darbesi

​İsrail'in projesi daha başlamadan çöktü.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı
Gündem

Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon
Gündem

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.