Alçak Amerikalı

ABD yönetimi, darbe ve işgal girişimine karşı direnen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Yaklaşık bir aydır İçeriden ve dışarıdan uyguladığı baskı, yaptırım ve taciz politikasına rağmen Maduro’nun kararlılığını ve halkın meşru liderlerine desteğini kıramayan Washington daha önce Latin Amerika’da ve Ortadoğu’da uyguladığı suikast, katliam, işgal ve parçalama planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Caracas’ı hedef alan darbe politikasının mimarlarından Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun Twitter hesabından skandal paylaşımı da bu politikanın işaret fişeği olarak değerlendirildi. Rubio’nun, Twitter’dan Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi’nin ve kurşuna dizilerek öldürülen eski Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku ve eşinin fotoğrafını paylaşması, Venezuela lideri Maduro’ya “açık tehdit” olarak yorumlandı.

LİNÇ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Darbeci Venezuela muhalefetine verdiği “sıkı” destekle bilinen Florida Senatörü Rubio, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla tepki topladı. Rubio, Libya’nin eski lideri Kaddafi’nin iktidar döneminde çekilmiş bir fotoğrafı ile ülkede Arap Baharı sonrası linç edildiği kanlı fotoğrafını paylaştı. Rubio paylaşımında, herhangi bir açıklama yapmasa da bu fotoğraflar Twitter kullanıcıları tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı “açık bir tehdit” olarak yorumlandı.

KURŞUNA DİZERİZ MESAJI

Rubio, Kaddafili paylaşımıyla yetinmedi. Amerikalı senatör Nicolas Maduro’yu hedef alan üstü kapalı mesajında, Soğuk Savaş’ın son döneminde Romanya’nın başında bulunan eski devlet başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşinin, 1989’da kurşuna dizilmeden hemen önceki fotoğraflarını da yayınlayarak, Maduro’nun ailesini de tehdit etti.

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POMPEO DA HEDEF ALDI

Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, CNN kanalında bir programda, “Maduro’nun günlerinin sayılı olduğundan eminim” açıklamasıyla, Rubio’nun kanlı fotoğrafını tamamladı. Pompeo, Venezuela lideri Maduro’ya destek veren orduyu da “ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido’yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz” sözleriyle tehdit etti. Venezuela, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo’nun, Mısır’daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti.

BOLTON GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Küba’da yeni anayasa için düzenlenen referandumu ‘meşru değil’ sözleri ile hedef aldı. Küba’da düzenlenen referandum ile 9 milyon Kübalının katılımı nda tartışılan Anayasa taslağı oylanıyor. Bolton, daha önceki açıklamalarında da Venezuela’nın yanı sıra Küba ve Nikaragua’da yönetimlerini de hedef almış ve bu ülkedeki vatandaşların “demokrasi çağrılarını desteklediklerini” öne sürmüştü.

İTİBARIMIZLA OYNANIYOR

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, referandumda oy kullandıktan sonra, ABD tehditlerine cevap verdi. Canel, “Kübalılar olarak anayasamız için, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için oy kullanıyoruz. Aynı zamanda Venezuela için de oy kullanıyor ve Venezuela’yı savunuyoruz çünkü Venezuela üzerinden kıtanın itibarıyla oynanıyor” açıklamasında bulundu.