Alevler 34 can aldı

Rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar tüm dünyaya cehennemi yaşatırken, Cezayir’de çıkan orman yangınları ülkeye kâbusu yaşatıyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı ülke genelinde çıkan orman yangınlarında en az 34 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. Ülkede 16 bölgede ormanları, tarım ürünlerini ve çiftlik alanlarını etkileyen 97 yangın görüldüğü belirtildi. Yetkililer 8 bin itfaiyecinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını bildirdi. 26 kişi de yaralanırken, Fenaia, Bejaia, Zbarbar ve Bouira’da 1500 kişi tahliye edildi. Savunma Bakanlığı, Bejaia’da alevlerle mücadele eden 10 askerin öldüğünü söyledi. Son günlerde ülkenin kuzeyinde sıcaklıklar 48 dereceye ulaşmıştı. Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 dereceye kadar üzerine çıktı. Cezayir Meteoroloji Bürosu,

48 derecenin üzerindeki sıcaklıkların, ülkenin kuzeyini ay sonuna dek etkileyeceği uyarısı yaptı.





DÜNYA YANIYOR

Avrupa’da aşırı sıcakların etkili olmasının ardından başlayan orman yangınları İtalya’yı da vurdu. Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı Sicilya Adası’ndaki Palermo kentine bağlı Cinisi kasabasında gece saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin Falcone Borsellino Havalimanı’na yaklaşması nedeniyle uçuşlar yerel saatle 11.00’e kadar durduruldu. Yunanistan, yaklaşık bir haftadır anakaranın yanı sıra Rodos ve Korfu adalarında, şiddetli bir sıcak hava dalgasının yol açtığı ve şiddetli rüzgarların yaydığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eğriboz Adası’nda yangına müdahale eden bir uçak düştü. Uçakta bulunan en az 2 kişinin akıbetleri bilinmiyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, Rodos Adası’ndaki orman yangınlarına karşı mücadeleyi ‘savaş’ olarak nitelendirdi. Tunus’un

kuzeybatısında yer alan Cenduba vilayetindeki ormanlık bölgede süren yangınlardan dolayı bölge sakinleri tahliye edildi.





Dışişleri’nden taziye

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cezayir’de devam eden yangınlarda ölenler için başsağlığı diledi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Cezayir’in çeşitli vilayetlerinde devam eden yangınlarda çok sayıda sivilin ve askeri personelin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, “Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde Cezayir’e her türlü desteği sağlamaya daima hazırdır” ifadeleri kullanıldı.



