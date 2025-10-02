Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Aliyev ve Paşinyan görüştü

Aliyev ve Paşinyan görüştü

12:292/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (solda), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (solda), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen 7. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev
, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın daveti üzerine Danimarka’ya geldi. Aliyev, 7. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği başkent Kopenhag’da Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan
ile görüştü.

TRIPP projesi ele alındı


Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle düzenlenen Washington Barış Zirvesi’nde elde edilen anlaşmaların önemine değinildi. Liderler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın daha da pekiştirilmesi yönünde çaba göstermeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler. Aliyev ve Paşinyan, bölgede ulaşım iletişimlerinin faydalarını belirterek, Azerbaycan topraklarında altyapının geliştirilmesiyle ilgili mevcut çalışmaların gidişatı ve Ermenistan topraklarında Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) projesini ele aldılar. Washington Bildirgesi’nin uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan taraflar bu bağlamda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Minsk süreci ve onunla bağlantılı yapıların kaldırılmasıyla ilgili oybirliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşıladılar. Görüşmede taraflar, güven artırıcı önlemlerin bundan sonra da hayata geçirilmesinin önemine değinerek, bundan sonrada temasları sürdürme konusunda mutabakata vardılar.




#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Nikol Paşinyan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 2 Ekim 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!