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Alman Bakan Giffey çiğköftenin tadına baktı: Acı ama lezzetli

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Tük mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtine yaptığı ziyarette çiğköfte yedi. Hayatında ilk kez Türk çiğköftesi yediğini belirten Alman Bakan, çiğköftenin acı ama lezzetli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Alman Bakan Giffey çiğköftenin tadına baktı: Acı ama lezzetli
Almanya Aile Bakanı Giffey daha sonra kendisine ikram edilen çiğköftenin tadına baktı.

Almanya Aile Bakanı Giffey, Berlin’de Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtini gezdi. Kreuzberg ziyaretine manavda başlayan Giffey, daha sonra çiğköfteciye girdi ve semtin Türk esnafı ile bir süre sohbet etti. Türk işletmecinin sorunlarını dinleyen Giffey, daha sonra kendisine ikram edilen çiğköftenin tadına baktı.

Hayatında ilk kez Türk çiğköftesi yiyen Alman Bakan, Türk çiğköftesini biraz acı buldu ama çok lezzetli olduğunu ifade etti. “Baya acıymış” diyen Giffey buna rağmen çiğköftenin oldukça lezzetli olduğunu ifade etti.

Bakan Giffey’e partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kreuzberg 3. seçim bölgesi adayı Sevim Aydın ve SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli eşlik etti.

Esnaf, Covid-19 salgınından şikayetçi

Giffey gezisinin devamında Trabzonlu Avni Kazancı’nın işlettiği balık restoranının yanı sıra semtin en eski berberlerinden Muhittin Özmen ve Berlin’de yıllardır lahmacun salonu işleten Celalettin Aktürk’ün dükkanlarını da ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Giffey’e, en fazla Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinden şikayet edildi. Bunun yanında Türk esnafın en büyük şikayeti semtte son yıllarda musallat olan uyuşturucu satıcıları ve hırsızların verdiği rahatsızlık oldu.

“Hepimiz Berlinliyiz"

Giffey ise zor bir süreçten geçildiğini ve Covid-19 salgınının her kesimi etkilediğini söyledi. Giffey, kurallara uyarak ve aşılama ile sorunun üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi. Aile Bakanı, ziyaretinin sonunda esnafa teşekkür etti ve “Nereden gelirsek gelelim hepimiz Berlinliyiz” dedi.

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