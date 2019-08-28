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Alman gazeteciler: Bizi ırkçılardan koruyun

Alman gazeteciler İçişleri Bakanlığı'ndan aşırı sağcılara karşı korunma talep etti. Gazeteciler ortak yayınladıkları bildiride aşırı sağcılar tarafından kara listeye alınmalarını gerekçe gösterdi.

Haber Merkezi IHA
Alman gazeteciler aşırı sağcıların kara listelerinden korkuyor.
Alman gazeteciler aşırı sağcıların kara listelerinden korkuyor.

Almanya’da gazeteci örgütleri, hedef gösterilen gazetecilerin aşırı sağcılara karşı korunması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den koruma talep etti.


Almanya’da gazeteci örgütleri ortak yayınladıkları bildiride, aşırı sağcılar tarafından 25 bin kişilik kara listeye alınan gazetecilerin koruması için İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den koruma talep etti.

Gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alınması istenilen mektupta, devletin görevlerinden birinin de vatandaşların hayatını korumak olduğu hatırlatıldı. Mektupta, emniyet birimleri tarafından ilgili listelerde adı yer alan şahıs ve örgütlerin haberdar edilmesi ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alınmasını istenildi.

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