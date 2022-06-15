Dünya Alman gelinin çiftlik hayali Türkiyede gerçek oldu Buranın havası, güneşi ve toprağı çok güzel
AVRUPA

Alman gelinin 'çiftlik' hayali Türkiye'de gerçek oldu: Buranın havası, güneşi ve toprağı çok güzel

Almanya'da yaşayan İsmail Karacasoy (53), 6 yıl önce evlendiği Alman Marion Joest'in (51) çiftlik hayalini Kırşehir'de gerçekleştirdi. Joest, "Türkiye’ye gelerek Kırşehir’de böyle bir çiftlik kurduk. Kendi peynirimi, yoğurdumu ve sütümü yapmaktan çok mutluyum. Türkiye’nin havası, güneşi ve toprağı çok güzel. Ben burada çok rahat ediyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Alman gelinin çiftlik hayali Türkiyede gerçek oldu: Buranın havası, güneşi ve toprağı çok güzel
Alman gelinin 'çiftlik' hayali Türkiye'de gerçek oldu.

Almanya'da yaşayan İsmail Karacasoy, 6 yıl önce tanıştığı Alman Marion Joest ile evlendi. Bir süre Almanya'da yaşayan çift, Joest'in çiftlik kurma hayali sonrası Karacasoy'un memleketi Kırşehir'e taşınmaya karar verdi. Bunun üzerine çift, 5 yıl önce Kırşehir merkeze yerleşti. 27 dönüm arazi satın alan Karacasoy, Alman eşi Joest'in hayalini gerçekleştirmek için çiftlik yapımına başladı. Aradan geçen süreçte çiftliği kuran çift, 60 büyükbaş hayvan ve 8 manda yetiştirirken, çiftliğin 18 dönümüne meyve ağacı ve ceviz dikti.

Eşi Marion Joest’in isteğiyle Kırşehir’in yolunu tuttuğunu söyleyen Karacasoy, "Alman eşimin mozzerella peynirine olan düşkünlüğüyle illa manda çiftliği kuralım ısrarıyla birlikte memleketim Kırşehir’de böyle bir şey yapmak istedim. 6 aylık bir araştırma sonucunda bu işi yapmaya karar verdik. 27 dönüm araziye kurulu çiftliğimiz bulunuyor. 18 dönümünü meyve ağacı yaptık. 200 tane ceviz ağacım var. 100’ü geçkin de meyve ağacım var. Üzüm ağaçlarımla birlikte 500’ü geçkin ağaçlarım var. Çiftliğimde 8 tane mandam ve 60 tanede büyükbaş hayvanım var. Şu anda 3 tane mandadan günlük 18 litre süt alıyorum” diye konuştu.


'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'


Hobi olarak başladığını ve daha sonra da taleplere yetişemediğini söyleyen Karacasoy, "İlk müşterim şeker hastasıydı. İlk önce manda sütünün faydalarıyla ilgili bir araştırma yaptım. Kanser hastaları, bağırsak sıkıntıları olan hastalar beni buldular. Buradan sütümüzü ve yoğurdumu temin ediyorlar. Mandalarımızın her birinin birer isimleri bulunmakta. Alman eşim koydu hepsinin adını. 3 tane sağılan mandamızın isimleri Luna, Lara ve Leyla" ifadelerini kullandı.


'TÜRKİYE'NİN HAVASI, GÜNEŞİ VE TOPRAĞI ÇOK GÜZEL'


Marion Joest ise, Almanya'da bu çiftliğin hayalini çok fazla kurduğunu dile getirerek, "Eşime sürekli 'çiftlik kuralım' diye ısrar ediyordum. O da beni kırmadı. Türkiye’ye gelerek Kırşehir’de böyle bir çiftlik kurduk. Kendi peynirimi, yoğurdumu ve sütümü yapmaktan çok mutluyum. Mandaları çok seviyorum. Türkiye’nin havası, güneşi ve toprağı çok güzel. Ben burada çok rahat ediyorum. Eşime hayalimi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor
FOTOĞRAF 20
Title
Doğu Karadeniz'de çay bahçelerinin yüzde 65'inin bulunduğu Rize'de, yaklaşık 128 bin üretici 529 bin 319 dekar alanda çay tarımıyla uğraşıyor.
Title
Son yıllarda özellikle sosyal medya paylaşımlarının da etkisiyle dikkati çeken çay bahçeleri, kent turizminde önemli noktalardan biri haline geldi.
Title
Tatillerini doğayla baş başa geçirmek için Rize'yi tercih eden turistler, çay hasadını birebir deneyimleme şansı yakalıyor. Çayeli ilçesine bağlı Haremtepe köyündeki örnek çay bahçesini ziyaret edenler, yöresel kıyafetler giyip çay makasıyla hasat yapmaya çalışıyor.
Title
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AA muhabirine, Rize'de tarım turizminin en önemli noktalarından birinin Haremtepe köyünde olduğunu söyledi.
Title
Çayın her gün insanların masasına gelen, hayatın parçası bir ürün olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:<br>Çaya sadece tarım ürünü olarak bakmıyoruz. Turizmin de bir parçası olarak bakıyoruz. Haremtepe köyü turizm için çok önemli bir nokta oldu. Yerli ve yabancı turistlerin artan ilgisi var. Buradaki çay bahçelerinin simetrik ve düzenli görüntü oluşturması, içinde ahşap Karadeniz evinin bulunması önemli. Çay bahçeleri ile Karadeniz mimarisi bir araya gelince adeta bir turizm lokasyonu oluşturdu.
Title
Çiftçi, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bölgeye ilginin arttığını ifade ederek, \"Şelaleler ve kemer köprüler yanında güzel çay bahçeleri bölgeyi öne çıkaran noktalar. Bu noktalardan hareket ederek havaalanının da açılmasıyla bölge turizminin geleceğe dönük yönlendirilmesini ve yönetilmesini sağlayacağız.\" dedi.
Title
Dünyanın her yerinden insanları Haremtepe köyündeki bahçelerde gördüklerini dile getiren Çiftçi, \"İnsanların ilgisini çekiyor. Birçok kişi çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunuyor. Biz de bu tür fotoğrafları fuarlara götürerek bölgenin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bunlar kar topu gibi büyüyerek şehrimize ekonomik getiri sağlayacak.\" diye konuştu.
Title
İstanbul'dan ailesiyle gelen Mehmet Hanönü, Karadeniz'i gezerek Rize'ye geldiklerini belirterek, \"Çok güzel bir doğa. İlk defa bahçeye girdik, çay topladık. Fotoğrafları görerek geldik ama iyi ki gelmişiz. Çay toplayanları görme şansımız oldu. Fotoğraflardan çok daha güzel.\" dedi.
Title
Dilek İşler ise Nevşehir'den tatil amacıyla bölgeye ilk kez geldiğini kaydederek, şunları söyledi:<br>İlk kez çay bahçesine geldik. Burada teyzelerle çay hasadı yapabilmek çok güzel bir duygu oldu. Pandemi nedeniyle uzunca bir süre dışarı çıkamıyorduk. Doğayla iç içe çok güzel bir tatil oluyor. Doğaseverler için Karadeniz mükemmel. Yağmurun sürekli yağması bile çok güzel. Bölgeye gelirken yağmur ara ara yağıyordu. Çay hasadı yaparken yağmura yakalandık. Tecrübe etmek istediğim bir şeydi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor
Rize'nin Çayeli ilçesinde, çiftçiler tarafından özenle hazırlanan örnek çay bahçeleri, son dönemde kente gelen turistlerin gözde mekanları arasına girdi.

35 dönümlük ada tavşan ve martılara emanet
FOTOĞRAF 10
Title
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan 35 dönümlük ada, 21 yıldır tavşanlara ev sahipliği yapıyor. İlçede görevli bir komutanın bıraktığı iki tavşanın çoğalmasıyla adada şu anda 200'ün üzerinde tavşan olduğu biliniyor.<br>
Title
Ada aynı zamanda yaz aylarında da binlerce martıya da ev sahipliği yapıyor. Tavşanların ve martıların yanı sıra 68 kuş türüne de bünyesinde barındıran 35 dönümlük ada, güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1. derece sit alanı ilan edilen ve çıkmanın yasak olduğu ada için ilerleyen zamanlarda sahil bandına gezinti alanı oluşturulması planlanıyor. Göl üzerinde bulunan ve seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan ada, dron ile görüntülendi. Binlerce martının aynı anda uçması ise eşsiz görüntüler oluşturdu.<br>
Title
Sivrice ilçesinin şehir merkezine yakın olmasından dolayı sürekli geldiği belirten vatandaşlardan Onur Ayaz, “Kışın geldiğimizde devamlı tavşanları görüyoruz adada. Yaz aylarında ise martıları görme imkanı buluyoruz. Burası çok güzel bir yer. Kışın buranın havası güzel oluyor. Arkadaşlarla gelip burada oturuyoruz. Yazın da ailemizle geliyoruz her mevsim burası çok güzel. Kışın tavşanları görüp yazında martıları görmek çok hoş ve güzel bir şey\" dedi.<br>
Title
Adanın güzel olduğunu ifade eden Mustafa Canpolat, “Bu adada hayvanların kendi özel bir yaşam alanı var. Güzel görsel bir alan oluşmuş durumda. Kışın ada tavşan adası olarak biliniyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ada turizme açılabilir ancak martılar da inşallah orada rahatsız olmazlar. Herkes oraya seyahat ederse martılar rahatsız olur ama turizme açılabilir. Güzel ve değişik bir ortam oluşur\" diye konuştu.<br>
Title
Adanın yazın martılara kışın ise tavşanlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Murat Yıldırım, “Bazı imkanlar dahilinde vatandaşların gelip burayı gördüğünü biliyoruz. Ama daha fazla insanın gelip buraya görmesini istiyoruz. Böyle güzel bir yerin içerisinde adanın da bulunması ve o adada canlıların yaşaması çok iyi. Adada tavşan ve martıların bulunması orada bir ekolojik sistem oluşmuş. İnsanlar adaya gittiği zaman oraya zarar vermeden ziyaret ederek adayı daha çok güzelleştireceğimizi düşünüyoruz. Orada bir tesisin kurulması belki çok güzel olmaz ama en azından halkımızın oraya gidip ortamı görüp ziyaret etmelerini istiyoruz. Adada insanların çay içebileceği bir alanın oluşturulması gerekiyor\" cümlelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
35 dönümlük ada tavşan ve martılara emanet
Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde yer alan 35 dönümlük ada, 200'ü aşkın tavşana ve binlerce martıya ev sahipliği yapıyor. 1'inci derece sit alanı ilan edilen ve çıkmanın yasak olduğu ada, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.


Suzuki S-Cross Türkiyede

Suzuki S-Cross Türkiye'de

​Fiyat listesi açıklandı: Özellikleri göz doldurdu.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar.
Polise yumruk atmıştı! DBPli Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankaraya gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e şart koştu.

Konyaspor ile Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

​İkinci el otomobil alacaklar dikkat.

​Türkiye ve Ukrayna savunma bakanlığından bir personel görev yapacak

Halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.