Dünya Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı
AVRUPA

Alman hava yolu şirketlerinin 3 günlük grevi başladı

Alman hava yolları Lufthansa’nın yan kuruluşları olan Eurowings ve Germanwings Hava yolları ile kabin personeli sendikası UFO arasındaki toplu iş görüşmesinde anlaşma sağlanamadı.

Haber Merkezi İHA
UFO sendikası, grevin kısmi bir grev olduğu ve işveren tarafının yaklaşımına göre grevin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.
UFO sendikası, grevin kısmi bir grev olduğu ve işveren tarafının yaklaşımına göre grevin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

Alman Havayolları Eurowings ve Germanwings personellerinin 3 günlük grev kararı almasının ardından 180 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

UFO, 3 günlük grev kararı almasının ardından işverenin talepleri karşılamaya yaklaşmaması halinde grevi uzatabileceklerini de belirtti.

180 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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Grev nedeniyle 180 uçuş iptal edildi

Çarşamba günü saat 00.00’a kadar devam edecek olan grevde, iç hatlar ve dış hatlar seferinde 180 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

  • Eurowings ve Germanwings hava yolu şirketleri, UFO sendikasını anlaşmaya yaklaşmamakla suçladı. Sendika ise çalışan kabin personelinin çalışma ortamının iyileşmesi ve hak ettikleri ücreti alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

UFO sendikası, grevin kısmi bir grev olduğu ve işveren tarafının yaklaşımına göre grevin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

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