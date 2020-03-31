Dünya Alman Kriminal Dairesi Hanau saldırısı ırkçı motiflere dayanıyordu
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Alman Kriminal Dairesi: Hanau saldırısı ırkçı motiflere dayanıyordu

Alman Kriminal Dairesi Başkanı (BKA) Holger Münch, 19 Şubat'ta Hanau'da 4'ü Türk 9 kişinin katledildiği saldırının "ırkçı motif" taşıdığını belirtti. Münch, BKA'nın olaya ilişkin bir ön rapor hazırladığı yönündeki haberleri de yalanlayarak, şu anda böyle bir raporun olmadığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Holger Münch
Holger Münch

Alman Kriminal Dairesi Başkanı (BKA) Holger Münch, Alman basınında çıkan Hanau saldırısına ilişkin haberlerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BKA olarak olayı açıkça aşırı sağ kaynaklı olarak değerlendiriyoruz. Olay, ırkçı motiflere dayanıyordu." ifadesini kullandı.

  • Paylaşımında, Münch, BKA'nın olaya ilişkin bir ön rapor hazırladığı yönündeki haberleri de yalanlayarak, şu anda böyle bir raporun olmadığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Alman basını, Hanau'daki ırkçı saldırı hakkında BKA'nın bir rapor hazırladığını ve raporda saldırının ırkçı bir motifle işlenmediği yönünde ibareler olduğunu iddia etmişti.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

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