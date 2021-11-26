Alman polisinin ırkçı mesajları ifşa oldu: Dün bir Türk'ü tekmeledim

İtalyan vatandaşı olduğu öğrenilen Gaetano B.'nin hayatını kaybetmesinin ardından Almanya'nın Köln şehrinde yürütülen soruşturma kapsamında, Gaetano b.'nin ölümüne sebebiyet verdiklerinden şüphelenilen polis memurlarının cep telefonlarından ırkçı mesajlar çıktı. Irkçı polis memuru, bir başka polis memuruna, ''Dün bir Türk'ü tekmeledim, yarın size ağzının, yüzünün fotoğraflarını gönderirim'', ''Mutlaka birini tutuklayacağız ve birini mahvedeceğiz'' yazdığı ortaya çıktı.

'POLİS GEREKSİZ YERE ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Nisan ayında İtalyan asıllı Gaetano B. polise direndiği gerekçesiyle zor kullanılarak gözaltına alınmış, görgü tanıkları, polise direnmeyen Gaetano B.'ye polisin gereksiz yere şiddet uyguladığını aktarmış. Gaetano B., gözaltına alındıktan 2 ay sonra kırık kaburgasının yol açtığı kan zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. 59 yaşındaki Gaetano B.’nin polise direnip direnmediği ise henüz netlik kazanmadı.

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Soruşturmayı yürüten Bonn polisi tarafından Gaetano B.’nin ölümüne polis memurlarının neden olup olmadığı araştırılırken, Savcılık bu hafta başında 5 polisi açığa aldı.

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Sivil toplum kuruluşları artan polis şiddetinden dolayı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul’u istifaya çağırdı. Reul bugün yapılan meclis oturumunda, “Kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Polislere karşı görev başında adam yaralamadan soruşturma yürütülecek“ dedi.