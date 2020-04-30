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Dünya Alman televizyonunda dikkat çeken yayın Türkiyeye tatile gidin
AVRUPA

Alman televizyonunda dikkat çeken yayın: Türkiye'ye tatile gidin

Alman televizyonu vatandaşların yaz tatili için Türkiye'ye gitmesini önerdi. Almanlar tarafından da önemli bir merkez olan Türkiye’yi öne çıkaran Die Welt, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi. Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede olumlu adımların attığını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip, denetlenebilir merkezlerin olduğunu da öne çıkardı.

Haber Merkezi Diğer
Alman Die Welt, yayınladığı programda Türkiye'yi tatil bölgesi olarak önerdi.
Alman Die Welt, yayınladığı programda Türkiye'yi tatil bölgesi olarak önerdi.

Koronavirüs salgını, Avrupa'yı etkisini altına aldı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa'nın en önemli gelir kaynaklarından olan turizm faaliyetleri de, kıta genelinde gölgede kaldı.

  • Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yabancı ülkeler için seyahat uyarısını 15 hazirana kadar uzattığını söyledi.

AVRUPA BU YAZ GÜNDEMDE YOK

Bu tarihten sonra sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu kaydeden Maas'ın açıklamalarının ardından Alman Die Welt, yayınladığı programda Avrupa'daki önemli tatil rotalarını inceledi.

FRANSA YIL SONUNA KADAR TERCİH EDİLMEYECEK

İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa'nın, ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Welt, İtalya'nınsa tamemen ihtimal dışı kaldığını söyledi.

"ÖNLEMLER GERÇEKÇİ DEĞİL"

  • Yaz tatili için biraz gerçek dışı önlemlerin konuşulduğu İtalya'da tartışılan pleksiglastan bölmelerin olduğu plajlar, maskeler, plaj görevlileri gibi seçeneklerinse mümkün olmadığının altı çizildi.

"TÜRKİYE SALGINLA MÜCADELEDE OLUMLU ADIMLAR ATTI"

Ancak seyahat koşullarında olumlu yönleriyle öne çıkan ülkelerde, Almanlar tarafından da önemli bir merkez olan Türkiye'yi öne çıkaran Welt, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

"TEMİZ SEYAHAT SERTİFİKALARI VAR"

  • Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede olumlu adımların attığını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip, denetlenebilir merkezlerin olduğunu da öne çıkardı.

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