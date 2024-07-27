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Dünya

Alman TV kanalı KKTC'yi tanıdı

Almanya merkezli ARD1 televizyonu bir programda KKTC'nin haritasına yer verdi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünü anlatan programda KKTC’ye sansür uygulanmazken, Tahsin Ertuğruloğlu'ndan da ülkenin Dışişleri Bakanı olarak söz edildi. Rum basını küplere bindi. Yunanistan merkezli Alpha News, “ARD, KKTC'yi tanıdı. Çok üzgünüz” açıklaması yaptı.

04:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:49 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Alman devlet televizyonu ARD 1, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin haberde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yayınında yer vermesi dikkati çekti. Türkiye tarafından KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasına ilişkin aktif bir diplomasi uyguladığı bir dönemde gelen yayın, Yunanistan ve Rum yönetiminde paniğe sebep oldu. Alman ARD 1 televizyonunda haberin sunulduğu esnada arka planda Kıbrıs adasının, KKTC ve Rum kesiminin ayrı ayrı gösterildiği haritalarına yer verildi. Haberde, geçmişte muhteşem tatil bölgeleriyle ünlü olan adanın harekat sonrası bölünmüş olduğu ve bazı kasabaların insansızlaştırıldığı belirtilirken, ada sakinlerinden "savaşın ayırdığı eski komşular" olarak bahsedildi. Haberde ayrıca, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamaları resmi sıfatıyla yer aldı.

KAPALI MARAŞ'A ÖZEL PARANTEZ

France 24 News internet sitesinde, barış harekatı sonrası sivil yerleşime kapatılan Gazimağusa'nın Kapalı Maraş kasabasına vurgu yapılırken adada iki devletli çözüm imkanından bahsedilerek bunun için bir umut ışığı olduğu değerlendirmesi yapıldı. İspanyol El Pais gazetesinde yer alan bir haberde ise Kapalı Maraş'ın dünya çapında ünlü bir tatil beldesi olduğu ve Türkiye'nin bölgeye çeşitli yatırımlar yaptığına dikkat çekilirken BM'nin ise kasabanın yeniden yerleşime açılması için BM'nin eski sakinlerinin (Rumlar) kasabaya dönüşü konusunda direttiği hatırlatıldı.

ÇILGINA DÖNDÜLER

Avrupa'da KKTC ile ilgili çıkan haberler, Rum basınını rahatsız ederken özellikle ARD televizyonunun KKTC haritası kullanmasına büyük tepki gösterildi. GKRY'de yayın yapan Alphanews internet sitesinde, ARD'nin yayını üzerinden KKTC için "Sözde Türk Kuzeyi" ifadeleri kullanıldı. İnternet sitesinin haberinde, ARD'nin KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun görüşlerine yer verilmesine de eleştiriler yöneltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekatın yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmaya da değinilen haberde, Erdoğan'ın Kıbrıs adasının (Rum yönetimi altında) yeniden birleşmesi umudunu bu konuşmasıyla bir kez daha öldürdüğü ifade edildi. Erdoğan, konuşmasında, "Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz" diyerek dünyaya KKTC'yi tanıma çağrısı yapmıştı.



#KKTC
#Almanya
#Politika
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