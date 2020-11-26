Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanya Başbakanı Merkel Kış zor geçecek ama bitecek
AVRUPA

Almanya Başbakanı Merkel: Kış zor geçecek ama bitecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında korona virüsle mücadelede alınan önlemlere değinerek, " Kış zor olacak ama sabır ve disiplinle bitecek" dedi. Merkel, yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını ifade ederek enfeksiyon sayısındaki yüksek artışın durdurulduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Merkel, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten koruyan her şeyin sosyal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.
Merkel, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten koruyan her şeyin sosyal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları savundu.

Federal Mecliste konuşan Merkel, kısıtlamaların kaçınılmaz bir önlem olduğunu belirterek "Dört hafta önce kısıtlama kararı alınmasaydı bugün ne durumda olacağımız tahayyül bile edilemezdi." dedi.

Merkel, yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını ifade ederek enfeksiyon sayısındaki yüksek artışın durdurulduğunu belirtti.

  • Avrupa'daki tüm kayak merkezlerinin salgın nedeniyle kapatılmasından yana olduğunu belirten Merkel, "Avrupa'da tüm kayak alanlarını kapatıp kapatamayacağımızı oylamaya çalışacağız. Maalesef Avusturya'nın açıklamalarını duyduğumuzda bunu o kadar kolay yapamayız gibi görünüyor. Ancak bu konuda tekrar çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Tedaviyi herkesin almasını sağlayacak

Merkel, sağlık sistemlerinin güçlü olduğunu savunarak hedeflerinin Kovid-19 hastalarının yanı sıra herkesin ihtiyacı olan tedaviyi alabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolmasını beklersek çok geç olur." ifadesini kullanan Merkel, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten koruyan her şeyin sosyal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.

G20’nin gündemi aşı
KORONAVİRÜS
G20’nin gündemi aşı

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük sınav

Merkel, Kovid-19 salgınının Almanya, Avrupa Birliği ve tüm dünya için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınama olduğunu söyledi.

Aşı kullanımının başlamasının salgın sorununu hemen çözmeyeceğini kaydeden Merkel, ancak tünelin sonunda bir ışık olduğunu göstermesi bakımından bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Merkel, kış aylarının Kovid-19 nedeniyle zor geçeceğini ancak sabır ve disiplinle bu salgının üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
EKONOMİ
Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
Abone Ol Google News
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Karantinadaki oğluna giderken tedbirlere uymayanları görünce...
Fransada polis terörü

Fransa'da polis terörü

​Siyahi adamı 15 dakika boyunca öldüresiye dövdü...
İYİ Partili Aytun Çıray: Parti içinde demokratik işleyiş yok

Riskli binada oturanlara belediye 'Boşaltın' deyince arbede çıktı.
Tarihin<br>en düşük sayısı

Tarihin
en düşük sayısı

​Bakan Soylu 'ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu.

Ne geceleri var ne gündüzleri

Ne geceleri var ne gündüzleri

Koronanın izini sürüyorlar filyasyon ekipleri 7/24 görevde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.