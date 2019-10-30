Almanya nihayet harekete geçti: Irkçı tehdit büyük

Almanya Basın ve Enformasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bakanlar kurulu tarafından kabul edilen önlemler paketinde, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele konusunda Federal Kriminal Dairesi’nde (BKA) bir merkezin kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, internet ortamındaki nefret söylemleri ve ölüm tehditleri gibi suç sayılabilecek paylaşımların internet şirketleri tarafından bu merkeze bildirilmesinin zorunlu hale getirileceği aktarıldı.

Ateşli silahlara ilişkin yasal düzenlemenin de sıkılaştırılacağı ifade edilen açıklamada, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda (iç istihbarat servisi) aşırı sağla mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağı, eyaletler ile federal düzeydeki güvenlik birimlerinin bilgi paylaşımının artırılacağı kaydedildi.

Aşırı sağ, Yahudi düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele kapsamında sivil toplum örgütleri tarafından yapılan programlara desteğin artırılacağı belirtilen açıklamada, güvenlik birimlerdeki personelin artırılmasının da planlandığı ifade edildi.

Irkçı tehdit büyük

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ve Aile Bakanı Franziska Giffey ile Federal Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağ tehlikesine işaret ederek, “Almanya’da aşırı sağ ve aşırı sağ teröründen kaynaklanan tehdit büyüktür " dedi.

Bu tehdidin büyük bir sorun olduğunu ve bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini belirten Seehofer, bu önlemler paketinin hızlı bir şekilde hazırlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Halle kentinde 3 hafta önce bir sinagoga yönelik saldırıya da işaret eden Seehofer, Almanya’daki sinagogların korunması için tedbirlerin alındığını belirterek, kiliselerin ve camilerin de korunması ve güvenliğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

DÜNYA Almanya’da ırkçı tehdit mektupları

İnternet suçları takibe alındı

Adalet Bakanı Lambrecht de internet üzerinden yapılan nefret ve kışkırtıcı paylaşımlara izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "İnternet yasal boşluğun olduğu bir yer değildir." ifadesini kullandı.

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Düşünce özgürlüğünün dijital alanda da sınırları olduğunu vurgulayan Lambrecht, sosyal medyadaki nefret ve kışkırtıcı paylaşımların BKA’da kurulacak merkeze bildirilmesiyle bu suçları işleyenlere karşı soruşturma başlatılabileceğini kaydetti.