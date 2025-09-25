Yeni Şafak
Almanya: Rusya'nın hava sahası ihlallerini caydırmak için gerekli tüm önlemleri alacağız

18:2225/09/2025, Perşembe
AA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'yı NATO üyelerini hedef alan sistematik hava sahası ihlalleri, kışkırtıcı yüksek uçuşlar, insansız hava araçları (İHA) saldırıları ve casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı. Merz, "Bu ihlallerin devam etmesine izin vermeyeceğiz ve Rus ordusunun hava sahası ihlallerini ve saldırılarını etkili şekilde caydırmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefikleriyle temas halinde olduklarını belirterek, Rusya'nın artan hava sahası ihlallerine karşı koymak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Almanya'nın Weimar kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Merz, Rusya'yı, NATO üyelerini hedef alan sistematik hava sahası ihlalleri, kışkırtıcı yüksek uçuşlar, insansız hava araçları (İHA) saldırıları ve casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Friedrich Merz,
"Bu ihlallerin devam etmesine izin vermeyeceğiz ve Rus ordusunun hava sahası ihlallerini ve saldırılarını etkili şekilde caydırmak için gerekli tüm önlemleri alacağız."
dedi.
Merz, konuyla ilgili Savunma Bakanı Boris Pistorius'la sürekli temas halinde olduğunu belirterek,
"Hafta sonu Savunma Bakanımızdan, NATO müttefiklerimizle, özellikle de Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık'taki mevkidaşlarıyla, bunlara nasıl yanıt vermemiz gerektiği konusunda koordinasyon sağlamasını istedim. NATO'nun dün ve önceki günkü açıklamaları kesinlikle yerindeydi."
ifadelerini kullandı.


