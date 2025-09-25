Almanya: Rusya'nın hava sahası ihlallerini caydırmak için gerekli tüm önlemleri alacağız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'yı NATO üyelerini hedef alan sistematik hava sahası ihlalleri, kışkırtıcı yüksek uçuşlar, insansız hava araçları (İHA) saldırıları ve casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı. Merz, "Bu ihlallerin devam etmesine izin vermeyeceğiz ve Rus ordusunun hava sahası ihlallerini ve saldırılarını etkili şekilde caydırmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefikleriyle temas halinde olduklarını belirterek, Rusya'nın artan hava sahası ihlallerine karşı koymak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.
