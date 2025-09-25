Yeni Şafak
Türk halkının %98’i Trump’ın Nobel Ödülünü hak etmediğini düşünüyor

Tuba Fıçıcı
11:5325/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Kamuoyundan net mesaj: “Nobel’e Hayır”
Areda Survey’in yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların ezici çoğunluğu ( yüzde 98,1) ABD Başkanı Donald Trump’ın Nobel Ödülü’ne layık olmadığını düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca “dünyaya barış getireceği” söylemini öne çıkarmış ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yaptığı iddialarla gündeme gelmişti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeyi başaramamış olmakla birlikte Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasını sağlamış oldu. Bu anlaşmadan sonra Nobel barış ödülünü hak ettiğine dair söylemler ortaya çıktı. Ancak Gazze’deki soykırımı destekler tutumu bu durumu gölgeledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Gazze’de yaşananları sonlandırırsanız, Nobel Barış Ödülü’nü alabilirsiniz.” şeklindeki konuşması da dikkatleri üzerine çekti.



Areda Survey’in 3.823 kişinin katılımıyla Türk halkına sorduğu, Nobel Ödülü araştırması gündeme geldi. Araştırmaya göre halkın yüzde 98,1’i Trump’ın Nobel ödülünü hak etmediğini düşündüğünü ortaya koydu. Bu ödülünü hak ettiğini düşünenler ise sadece yüzde 1,9 olarak araştırmaya yansıdı.


Araştırmanın Metodolojisi


Türkiye genelinde 3.823 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 29 Ağustos–2 Eylül 2025 tarihleri arasındai kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak, Areda Survey’in dijital bazlı profil paneli üzerinden yapıldı.




