Türk halkının %98’i Trump’ın Nobel Ödülünü hak etmediğini düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca “dünyaya barış getireceği” söylemini öne çıkarmış ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yaptığı iddialarla gündeme gelmişti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeyi başaramamış olmakla birlikte Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasını sağlamış oldu. Bu anlaşmadan sonra Nobel barış ödülünü hak ettiğine dair söylemler ortaya çıktı. Ancak Gazze’deki soykırımı destekler tutumu bu durumu gölgeledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Gazze’de yaşananları sonlandırırsanız, Nobel Barış Ödülü’nü alabilirsiniz.” şeklindeki konuşması da dikkatleri üzerine çekti.