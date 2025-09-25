Ederson'a olay sözler! "Kafası Manchester'da kalmış"

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşı karşıya geldiği Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımı değerlendiren Yağız Sabuncuoğlu, Ederson'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
Yağız Sabuncuoğlu Now Spor'da yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisi hakkında çarpıcı bir eleştiride bulundu.
İşte o sözler:
"Ederson'u anlamakta güçlük çekiyorum. Neden diyeceksiniz. Çok kopuk maçlardan. İyi ya da kötü kaleci diye değerlendirmek için erken onu söylemiyorum ama o kadar net bir konsantrasyon eksikliği var ki. Özellikle ilk yarıda yediği gol, 3 isabetli şutta yediği 3 gol..."
"Ederson bu değil. Kafa gelmemiş, kafa kalmış Manchester'da bedenen buraya gelmiş. Mental daha bağlanamamış Fenerbahçe'ye."
"Şu anda kaleci Fenerbahçe'de santrforlarından daha yüksek maaş alıyor. 11 milyon euroluk bir maaşı var ve çok üst düzey bir performans göstermesi lazım ki bu parayı ne kamuoyu konuşsun ne başkaları."