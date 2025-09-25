Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular tamamlanmıştı. Adaylar, başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? İşte GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...
GSB 450 Yurt Yönetim Personeli alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 yurt personeli alımı başvuru sonuçları, Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşılmasıyla birlikte gündeme geldi.
GSB 450 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, başvuru sürecinin ardından gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Başvurularını tamamlayan ve süreci yakından takip eden adaylar, “GSB Yurt Yönetim Personeli alım sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “Sonuçlar açıklandı mı?” gibi soruların yanıtını arıyor. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamayla birlikte, sonuç ekranı ve atama sürecine dair detaylar da netleşecek.
GSB 450 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B)
fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylanmıştır.
Başvuruları onaylanan ve 2025 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 29 Eylül – 03 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından ilan edilmiştir.
GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fikrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek tarafli feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.