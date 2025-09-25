Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İtalya Başbakanı Meloni İsrail'in Filistin'de orantısız güç kullandığını söyledi

İtalya Başbakanı Meloni İsrail'in Filistin'de orantısız güç kullandığını söyledi

11:4925/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
"İtalya'nın defalarca kabul edilemez bulduğu bu tercih, bizi Avrupa Komisyonunun İsrail'e karşı önerdiği yaptırımlardan bazılarını onaylamaya yönlendirecektir"
"İtalya'nın defalarca kabul edilemez bulduğu bu tercih, bizi Avrupa Komisyonunun İsrail'e karşı önerdiği yaptırımlardan bazılarını onaylamaya yönlendirecektir"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılarda orantısız güç kullandığını ve sınırı aştığını belirtti.

Meloni, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.


BM'nin kuruluşundan 80 yıl sonra, günümüz dünyasında barış, diyalog ve diplomasinin ikna etmek veya galip gelmek için yetersiz kaldığına işaret eden Meloni, güç kullanımının daha fazla geçerli olduğunu söyledi. Meloni, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırdığını anımsatarak, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Rusya, BM Şartı'nın 2'nci maddesini kasıtlı olarak çiğnemiş, bir başka egemen devletin bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını ihlal ederek, topraklarını ilhak etme amacını gütmüştür ve bugün dahi barış masasına oturmaya yanaşmamaktadır." dedi.


BM'nin bölünmüş bir durumda olduğunu savunan Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Hamas da bu zayıflıktan faydalanarak İsrail'e saldırdı. İsrail de ilk başta meşru bir tepki gösterdi zira her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Ancak saldırılara verilen cevap orantılılık ilkesine saygı çerçevesinde olmalıdır. Bu bireyler ve devletler için geçerlidir. İsrail, Filistin halkına yönelik orantısız güç kullanarak geniş çaplı bir savaşla bu sınırı aşmıştır."

Meloni, İsrail'in insani normları ihlal ettiğine ve siviller üzerinde bir katliama yol açtığına işaret ederek, "İtalya'nın defalarca kabul edilemez bulduğu bu tercih, bizi Avrupa Komisyonunun İsrail'e karşı önerdiği yaptırımlardan bazılarını onaylamaya yönlendirecektir." diye konuştu.


Gazze'deki çocukların durumlarını iyileştirecek çözümler istediğini aktaran Meloni, İtalya'nın kalıcı ateşkes ile iki devletli çözümü desteklediğini belirtti. Meloni, İsrail'in Filistin Devleti'ni engelleme ve Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme hakkına sahip olmadığını söyleyerek, "Aynı zamanda Filistin Devleti'ni tanımanın 2 vazgeçilmez ön koşulunun olması gerektiğine inanıyoruz. Rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın Filistin içindeki herhangi bir hükümet dinamiğinden dışlanması." ifadelerini kullandı.



#BM
#gazze
#israil
#İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ Bursa su kesintisi listesi 25-26 Eylül: Bursa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya’da sular ne zaman gelecek? İşte tam liste