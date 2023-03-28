Almanya ve AB anlaştı: Sentetik yakıtlı otomobiller de serbest olacak

Bütün otomotiv dünyası elektrikli otomobile geçiş konusunda bir yarışa girişti. Bazı üretici ve ülkeler ise elektrik kadar çevreci başka alternatiflerin olduğunu ve bunlara yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar kıtada içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirmeyi planlıyor.

Oylama ileri bir tarihe ertelenmişti

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri tarafından onaylanan ve 2035 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanacağı anlaşmanın yasalaşacağı süreçle ilgili bir engel çıktı. Otomotivin en güçlü ülkelerinden olan Almanya ve İtalya, sentetik yakıtların da koruma altına alınması istediği için oylama ileri bir tarihe ertelenmişti.

2035’ten sonra da devam edecek

Son gelen bilgilere göre AB ile Almanya e-yakıtlı araçlar konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre e-yakıt kullanan içten yanmalı araçların satışı 2035’ten sonra da devam edecek. Otomotivin en güçlü ülkelerinden olan Almanya ve İtalya, sentetik yakıtların da koruma altına alınması istediği için oylama ileri bir tarihe ertelenmişti.



