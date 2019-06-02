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Dünya Almanyada 14 bin PKKlı
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AVRUPA

Almanya’da 14 bin PKK’lı

Alman istihbaratının Mayıs 2019 istihbarat raporu basına sızdı. Terör örgütlerini, istihbarat örgütleri faaliyetlerini ve terör örgütlerinin militan sayısına ilişkin bilgiler içeren raporda, Almanya’da 6 bin ila 7 bin MİT personeli bulunduğu öne sürüldü.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
337 sayfalık raporda PKK terör örgütünün yanı sıra İran Devrim Muhafızları, Müslüman Kardeşler, Hamas, Neo-nazi grupları, PEGIDA, Antifa gibi dini, siyasi ve ırk temelli grupların da Almanya’da yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler yer aldı.
337 sayfalık raporda PKK terör örgütünün yanı sıra İran Devrim Muhafızları, Müslüman Kardeşler, Hamas, Neo-nazi grupları, PEGIDA, Antifa gibi dini, siyasi ve ırk temelli grupların da Almanya’da yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler yer aldı.

Alman İç İstihbarat teşkilatının Bavyera ofisinden Mayıs 2019 istihbarat raporu sızdı. Aşırı sağ-sol terör örgütleri, istihbarat örgütleri faaliyetleri, yönelimleri ve genel bilgiler içeren raporda terör örgütlerine ilişkin militan rakamlarına yer verilmesi dikkat çekti. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) faaliyetlerinin arttığını da savunan rapor, Almanya’da 6.000-7.000 arasında “tam zamanlı” MİT personeli bulunduğunu öne sürdü.

TERÖRİSTLERİN SAYISINI YAZDILAR

Raporda ‘Yabancı Ekstremistler’ başlığı altında Türkiye merkezli birçok terör örgütünün Almanya’daki faaliyetleri ve üye sayısı hakkında bilgiler yer aldı. Terör örgütü PKK’nın Almanya’da yaklaşık 14 bin militanı olduğu kaydedilirken, DHKP-C’nin 650, TKP/ML’nin 800, MLKP’nin 600 militanı olduğuna yer verildi. Alman raporunda ‘Ülkücü Hareket’ de PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütlerinin bulunduğu ‘Yabancı Ekstremistler’ başlığı altında sınıflandırıldı ve 10 bin civarında üyesi olduğu belirtildi. Almanya’da binlerce FETÖ’cü olmasına rağmen raporda hiç bir sayıya yer verilmedi.

MİT İÇİN ABARTILI RAKAM

“Diğer İstihbarat Aktiviteleri” başlığı altında Türk istihbaratı MİT de yer aldı. Türkiye’nin güvenlik yapılanmasında merkezi noktada MİT’in bulunduğunu kaydeden rapor, Türk istihbaratının Almanya’daki kadrolarını genişletmeye çalıştığını yazdı. Raporda, Almanya’daki MİT elemanı sayısında özellikle son yıllarda artış gözlemlendiği savunuldu. “Çalışan sayısını yaklaşık 1.500 dolaylarında arttıran MİT’in 6.000-7.000 civarında tam zamanlı çalışanı bulunuyor” ifadesi kaydedildi. Ancak Alman istihbaratının bu abartılı rakamları, ülkede bulunan sivil toplum kuruluşu çalışanları, Diyanet personelini de “MİT elemanı” olarak değerlendirildiği yorumlarına neden oldu.

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FETÖ DİASPORAYMIŞ!

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte teşkilatın direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlandığı böylece parlamentonun ve diğer mercilerin MİT üzerindeki kontrolünün sona erdiği belirtildi. Ek olarak raporda, “MİT, Almanya’da casusluk faaliyetlerini diasporadakilerin Türk yasalarına göre suç teşkil eden politik faaliyetlerine yoğunlaştırmış durumda. Başarısız darbe girişiminden bu yana ise ‘Gülen’ hareketi MİT’in odak merkezinde” ifadesi kullanıldı.

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