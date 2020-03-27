Dünya Almanyada 15 bin asker koronavirüse karşı mücadele edecek
KORONAVİRÜS

Almanya’da 15 bin asker koronavirüse karşı mücadele edecek

Almanya, 15 bin askerini koronavirüs ile mücadele kapsamında sivil makamlara destek için hazır hale getirdi.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 47 bin 373’e yükseldi.
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 47 bin 373’e yükseldi.

Alman ordusu (Bundeswehr), koronavirüs salgınına ilişkin yürütülen çalışamalar kapsamında, 15 bin askerin sivil makamlara destek için hazır duruma getirildiğini açıkladı. Açıklamada, General Martin Schelleis’ın komutasında olacak askerlerin 3 Nisan itibariyle sivil makamların hizmetinde çalışacakları duyuruldu.

  • Askerlerin 5 bin 500’ünün güvenlik ve koruma hizmetinde, 6 bininin halkı koruma ve desteklemede, 600’ünün trafik sınır koruma ve sipariş hizmetinde, 18 timlik 400 askeri birliğin dezenfekte görevlerinde ve 2 bin 500 askerin de 500 kamyonlu depolama ve taşıma işlemlerinde faaliyet göstereceği belirtildi.

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 47 bin 373’e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 285’e ulaştı.

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