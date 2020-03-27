Almanya’da 15 bin asker koronavirüse karşı mücadele edecek Almanya, 15 bin askerini koronavirüs ile mücadele kapsamında sivil makamlara destek için hazır hale getirdi.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 16:02 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 16:55 İHA