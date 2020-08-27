Almanya'da başörtülü öğretmen davasında karar Almanya'da başörtülü çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin mahkemesi süreci tamamlandı Almanya'da 2005'te bir öğretmen başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin İş Mahkemesine dava açmış, ancak dava reddedilmişti. Bunun üzerine Eyalet İş Mahkemesi kararı haksız bulup öğretmene tazminat ödenmesine karar vermişti. Bu olayların ardından Federal İş Mahkemesine temyize götürülen davada başörtüsünden dolayı çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin 'dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına' hükmedildi. Kararın ardından öğretmen sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2020, 23:23 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020, 23:55 AA