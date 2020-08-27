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Dünya Almanyada başörtülü çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin mahkemesi süreci tamamlandı
AVRUPA

Almanya'da başörtülü öğretmen davasında karar

Almanya'da başörtülü çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin mahkemesi süreci tamamlandı

Almanya'da 2005'te bir öğretmen başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin İş Mahkemesine dava açmış, ancak dava reddedilmişti. Bunun üzerine Eyalet İş Mahkemesi kararı haksız bulup öğretmene tazminat ödenmesine karar vermişti. Bu olayların ardından Federal İş Mahkemesine temyize götürülen davada başörtüsünden dolayı çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin 'dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına' hükmedildi. Kararın ardından öğretmen sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'nın Berlin eyaletinde 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nda yer alan genel başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğu görüşüne varan mahkeme bir alt mahkeme olan Eyalet Mahkemesinintazminat kararını onadı.Başörtülü öğretmen adayının gerekçeli karar açıklanana kadar öğretmen olarak işe başlayıp başlayamayacağı henüz bilinmiyor.

"Artık liyakatli öğretmenlere ayrımcılık yapılamaz"

  • Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Berlin Eyalet Adalet Senatörü Dirk Behrendt, "Çok dinli bir toplumda bir kimsenin kafasının içindekiyle ilgilenilmeli, üstündekiyle değil. Beklenen bir karardı. Şimdi bu yasama döneminde Tarafsızlık Yasası değiştirilmeli ve yasa üzerindeki ihtilaf artık kadınlar üzerinden yürütülmemelidir. Berlin artık liyakatli öğretmenlere karşı ayrımcılık yapamaz." ifadelerini kullandı.

Alman yargısından skandal başörtüsü kararı
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Alman yargısından skandal başörtüsü kararı

Din özgürlüğü kısıtlanamaz

  • Federal İş Mahkemesinin kararında ayrıca Anayasa Mahkemesinin 2015'te verdiği karara atıfta bulunuldu. Almanya Anayasa Mahkemesi 2015 yılında iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş, bu kararda da "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmişti.

Dava reddedilmişti

Berlin İş Mahkemesi, bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine açtığı davayı, 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek reddetmişti.

  • Bunun üzerine Eyalet İş Mahkemesi yerel mahkemenin kararını haksız bulmuş ve mağdur öğretmen adayına 5 bin 159 avro tazminat ödenmesine karar vermişti.

Berlin Eyalet Mahkemesi bunun üzerine davayı Federal İş Mahkemesine temyize götürmüştü.

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