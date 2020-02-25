Dünya Almanyada DİTİBe silahlı tehdit
AVRUPA

Almanya’da DİTİB’e silahlı tehdit

Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırıların tırmandığı Almanya’da son olarak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy’un evinin önünde ateş açıldı. Atasoy, sabah evinin önünde 5 boş mermi kovanı buldu. Polise haber veren Atasoy skandal bir cevap aldı: İşimiz var gelemeyiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdurrahman Atasoy
Abdurrahman Atasoy

Almanya’nın Hanau kentinde, 4’ü Türk 10 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy’un evinin önünde mermi kovanları bulundu. Atasoy, yaptığı açıklamada, Ludwigshafen kentindeki eyalet birlikleri toplantısının ardından ailesini ziyaret etmek amacıyla Hailbronn’a geldiğini söyledi.Eve geldiğinde silah sesleri duyduğunu belirten Atasoy, “Aradık ancak polis gelmedi. Sabah Hanau’daki yürüyüşe katılmak amacıyla dışarı çıktığımda evin önünde 5 mermi kovanı buldum.’’ dedi.

Genel Sekreter Atasoy’un evinin önünde mermi kovanları bulundu.

POLİSTEN SKANDAL CEVAP

Mermi kovanlarını bulunca yeniden aradıklarını ancak polisin ‘’Başka işlerimiz var, hemen gelemeyiz.’’ dediğini aktaran Atasoy, İçişleri Bakanlığını da aramalarının ardından 5 dakika içinde polislerin geldiğini ifade etti. Hanau’daki ırkçı terör saldırısı sonrası başlarından geçen bu olayın tedirginliklerini daha da artırdığını anlatan Atasoy, ‘’İki ay kadar önce benim ve diğer DİTİB’deki arkadaşlarımızın araçlarının camları kırılmıştı.” şeklinde konuştu.

SALDIRILAR CİDDİYE ALINSIN

Öte yandan, DİTİB’den yapılan açıklamada, Almanya’daki göçmenlere, Müslümanlara, ibadet yerlerine ve kültürel kurumlara yönelik saldırıların polis ve siyasetçiler tarafından ciddiye alınması gerektiği bildirildi.Açıklamada, ‘’Herkesin kendini güvende hissetmesini ve olayların küçümsenmemesini istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz. Bu olayların artması son derece endişe vericidir ve tehdit edici boyutlara sahiptir.’’ ifadeleri kullanıldı.

Hamburg’ta ırkçı AfD mecliste!

Almanya’da Hamburg eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 39’unu alarak birinci çıktı. Irkçı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi de yüzde 5,3 oy oranına ulaştı ve meclise girmeyi başardı. Yeşiller Partisi, bir önceki seçimlere göre oy oranını 11,9 puan artırarak yüzde 24,2 ile ikinci oldu. Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), oy oranında 4,7 puan kaybederek seçimden yüzde 11,2 ile üçüncü çıktı.

Naaşları Türk bayrağıyla örtüldü

Hanau'da ırkçı terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımız için cenaze töreni düzenlendi.

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında öldürülen Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz için cenaze töreni düzenlendi. Irkçı terör kurbanı üç Türk’ün naaşının Türk bayrağıyla örtüldü. Gültekin ve Saraçoğlu’nun naaşları, cenaze namazının kılınmasının ardından Türkiye’ye gönderildi. Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubatta aşırı ırkçı Tobias Rathjen’in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu’nun cenaze namazları Hanau’nun merkezindeki Marktplatz‘da kılındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Cenaze duasını ise İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün yaptı. İstanbul’a gönderilen Gökhan Gültekin’in naaşı bugün defnedilmek üzere memleketi Ağrı Eleşkirt’e gönderilecek. Fatih Saraçoğlu’nun naaşı ise Çorum İskilip’e gönderildi. Sedat Gürbüz ise Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach kasabasında toprağa verilecek.

Berlin’de aşırı sağ terör yükselişte

  • Almanya’nın Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Berlin’de 2019’da aşırı sağcıların işlediği suçların önceki yıla göre yüzde 8 arttığını söyledi. Geisel, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların işlediği suçların 2019’da 2018’e göre bin 789’dan bin 932’ye çıktığını, bu sayının çok yüksek olduğunu dile getirdi. Özellikle aşırı sağcı şiddet olaylarının artmasından rahatsız olduğunu belirten Geisel, “Bu (aşırı sağcı şiddet olayı), 2018’de 120’den 2019’da 153’e çıktı.” dedi. Geisel, Hanau kentindeki gibi aşırı sağcı saldırının Berlin’de gerçekleştirilmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine de “Berlin için de. Federal İçişleri Bakanı ve eyaletlerin içişleri bakanları, özellikle aşırı sağcı tehdidin çok yüksek olduğu konusunda hemfikir. Bundan dolayı harekete geçmemiz lazım.” yanıtını verdi.

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