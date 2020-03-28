Dünya Almanyada günde 200 bin koronavirüs testi yapılması amaçlanıyor
AVRUPA

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması amaçlanıyor

Almanya'da günde 200 bin yeni tip koronavirüs testi yapılması hedefleniyor. Raporda, kamusal yaşama sıkı kısıtlamalar getirilmemesi, virüs bulaşmış kişilerin yaygın testlerle tespit edilememesi ve izole edilememesi durumunda, nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağı böylece en kötü durum senaryosunun gerçekleşebileceği bunun da hastanelere aşırı yüklenme ile koronavirüsten 1 milyondan fazla ölüm anlamına gelebileceği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Der Spiegel dergisinin haberinde Başbakan Angela Merkel'e sunulan İçişleri Bakanlığının gizli raporunda, iki ay boyunca kamu yaşamında devam eden kısıtlamaların önemi vurgulandı ve en kötü durum senaryosunu önlemek için Güney Kore gibi çok sayıda koronavirüs testi yapılması önerildi.

  • Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılmasını ve bunu nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi.

NÜFUSUN YÜZDE 70'İ ENFEKTE OLABİLİR

Raporda, kamusal yaşama sıkı kısıtlamalar getirilmemesi, virüs bulaşmış kişilerin yaygın testlerle tespit edilememesi ve izole edilememesi durumunda, nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağı böylece en kötü durum senaryosunun gerçekleşebileceği bunun da hastanelere aşırı yüklenme ile koronavirüsten 1 milyondan fazla ölüm anlamına gelebileceği ifade edildi.

"300 İLE 500 BİN TEST YAPMA İMKANINA SAHİBİZ"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise önceki gün yaptığı açıklamada, haftada 300 ila 500 bin test gerçekleştirme imkanına sahip olduklarını bildirmişti.

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