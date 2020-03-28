Dünya Almanyada koronavirüs nedeniyle 15 bin asker sokağa iniyor
KORONAVİRÜS

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 15 bin asker sokağa iniyor

Alman ordusu (Bundeswehr) yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede bölgesel yönetimlere destek olmak amacıyla 15 bin asker görevlendirecek. 15 bin askerin sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle yetki alanını aşmayarak kontrol yapmayacağı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Korgeneral Martin Schelleis telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek hafta bölgelerden acil yardım talepleri nedeniyle 4 bölgede koordinasyon merkezleri kuracaklarını ifade etti.

MOBİL HASTANE KURACAKLAR

Söz konusu askerlerin sıhhi konular öncelik olmak üzere medikal depoların korunması, mobil hastaneler kurulumu, acil kurtarma ve test merkezleri ile malzeme dağıtımında görev yapacakları belirtildi.

SOKAKLARA DA İNECEKLER

Görev yapacak 15 bin askerin sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle yetki alanını aşmayarak kontrol yapmayacağı vurgulandı.

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