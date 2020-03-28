Almanya'da koronavirüs nedeniyle 15 bin asker sokağa iniyor

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Aç ve susuz bıraktılar: İBB vatandaşın talebini yerine getirmiyor

Mehmetçiğinden gencine, belediyelerden valiliklere tüm Türkiye evden çıkamayan yaşlılar için seferber oldu. İstanbul’da sistemin işleyip işlemediğini takip ettik. İBB 65 yaş üstü vatandaşın talebini aldı ancak yerine getirmedi. Beşiktaş Belediyesi görevlisi “Siz alamıyor musunuz” deyip kaymakamlığa yönlendirdi. Küçükçekmece Belediyesi ise evinde yalnız yaşayan yaşlı teyzeyi aç ve susuz bıraktı.