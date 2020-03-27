Dünya Almanyada koronavirüs ölümlerinin az olmasının nedeni 65 üstü kişilerin yalnız yaşamaları
KORONAVİRÜS

Almanya’da koronavirüs ölümlerinin az olmasının nedeni: 65 üstü kişilerin yalnız yaşamaları

Alman Federal İstatistik Dairesi, yalnız yaşayan 17 milyon Almanın yüzde 35’nin 65 yaş üzerinde olduğunu açıklarken, Robert Koch Enstitüsü bu durumun Almanya’daki koronavirüs bilançosunda etkili olduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
Yalnız yaşayan Almanların yüzde 35’nin de 65 yaş üzerinde olduğu belirtildi.
Yalnız yaşayan Almanların yüzde 35’nin de 65 yaş üzerinde olduğu belirtildi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 24 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa’da diğer ülkelere göre Almanya’da ölüm oranın düşük olması dikkat çekiyor.

  • Açıklanan son verilere göre Almanya’da korona nedeniyle 281 ölü ve 47 bin 278 vaka bulunuyor. Alman Federal İstatistik Dairesi yaptığı açıklamada, ülkede 17 milyon Almanın yalnız yaşadığını bildirdi.

Yalnız yaşayan Almanların yüzde 35’nin de 65 yaş üzerinde olduğu belirtildi. Sosyal hayatta dezavantajlı durumda bulunan söz konusu hayat tarzının bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğunda işe yaradığı ortaya çıktı.

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Koronavirüs Avrupa’da çok sayıda can alırken Almanya’da ölü sayısı düşük

Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs için özellikle savunmasız bir grup olarak kabul edilen yaşlıların büyük bir risk grubu oluşturduğunu ancak yalnız yaşayan Almanlar için bu durumun bir avantaj olduğunu açıkladı. Bağışıklık sisteminin yaşlandıkça zayıfladığını, büyükleriyle birlikte yaşayan geniş ailelerde korona virüsünün yaşlılara bulaşma durumunun daha fazla görüldüğü belirtildi.

  • 60 milyon nüfusa sahip İtalya’da 65 yaş üzerindeki kişilerin ülke nüfusunun yüzde 22.6’sını oluşturduğu, nüfusun 13.3 milyonunun 65 yaş üzerinde olduğu ifade edildi. Yaşlıların aileleriyle birlikte yaşadığı büyük aile yapısının, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı bir zamanda dikkat edilmezse olumsuz sonuçlar doğuracağı ve İtalya’da vaka ile ölüm oranlarının yüksekliğinin ortaya çıkmasında bu durumun büyük etkisi olduğu vurgulandı.

Koronavirüsün en çok etkili olduğu Avrupa ülkelerinden Fransa’da nüfusun yüzde 19.7’si, İspanya’da da yüzde 19.2’sinin 65 yaş üzerinde olması, vaka ve ölüm oranındaki artışın nedenleri açısından en önemli unsur olarak gerekçe olarak gösterildi.

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