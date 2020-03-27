Almanya’da koronavirüs ölümlerinin az olmasının nedeni: 65 üstü kişilerin yalnız yaşamaları

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 24 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa’da diğer ülkelere göre Almanya’da ölüm oranın düşük olması dikkat çekiyor.

Açıklanan son verilere göre Almanya’da korona nedeniyle 281 ölü ve 47 bin 278 vaka bulunuyor. Alman Federal İstatistik Dairesi yaptığı açıklamada, ülkede 17 milyon Almanın yalnız yaşadığını bildirdi.

Yalnız yaşayan Almanların yüzde 35’nin de 65 yaş üzerinde olduğu belirtildi. Sosyal hayatta dezavantajlı durumda bulunan söz konusu hayat tarzının bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğunda işe yaradığı ortaya çıktı.

OYNAT 00:00 Fransa'da hızlı tren mobil hastane oldu Fransa, sağlık merkezlerinin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine hastaların başka bölgelere sevki için bir hızlı treni hastaneye dönüştürdü. Hastalar sağlık görevlileri ile birlikte ülkenin çeşitli bölgelerine gönderiliyor. Fransa ayrıca hastaların sevki için Alman ordusundan helikopter talep etti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



Koronavirüs Avrupa’da çok sayıda can alırken Almanya’da ölü sayısı düşük

Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs için özellikle savunmasız bir grup olarak kabul edilen yaşlıların büyük bir risk grubu oluşturduğunu ancak yalnız yaşayan Almanlar için bu durumun bir avantaj olduğunu açıkladı. Bağışıklık sisteminin yaşlandıkça zayıfladığını, büyükleriyle birlikte yaşayan geniş ailelerde korona virüsünün yaşlılara bulaşma durumunun daha fazla görüldüğü belirtildi.

60 milyon nüfusa sahip İtalya’da 65 yaş üzerindeki kişilerin ülke nüfusunun yüzde 22.6’sını oluşturduğu, nüfusun 13.3 milyonunun 65 yaş üzerinde olduğu ifade edildi. Yaşlıların aileleriyle birlikte yaşadığı büyük aile yapısının, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı bir zamanda dikkat edilmezse olumsuz sonuçlar doğuracağı ve İtalya’da vaka ile ölüm oranlarının yüksekliğinin ortaya çıkmasında bu durumun büyük etkisi olduğu vurgulandı.

Koronavirüsün en çok etkili olduğu Avrupa ülkelerinden Fransa’da nüfusun yüzde 19.7’si, İspanya’da da yüzde 19.2’sinin 65 yaş üzerinde olması, vaka ve ölüm oranındaki artışın nedenleri açısından en önemli unsur olarak gerekçe olarak gösterildi.

DÜNYA İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı

DÜNYA Koronavirüs salgınında bir günde görülen en yüksek ölüm rakamına ulaşıldı