Almanya’da otomobillere ve binaların dış cephelerine 'kanla gamalı haç' çizildi

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Hanau şehrinde çok sayıda otomobile ve binaların dış cephelerine gamalı haç çizildiği bildirildi.

Südosthessen Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, bir kişi, dün akşam geç saatlerde Plantagen Caddesi’nde park edilmiş otomobilin üzerinde kırmızı sıvı fark ederek polise bildirdi.

Söz konusu sıvıyla aracın kaputunun üzerine gamalı haç çizilirken, polisler daha sonra çevrede çok sayıda aracın, posta kutularının ve binaların dış cephelerine de aynı işaretin yapıldığını tespit etti.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 aracın olaydan etkilendiği kayda alınırken, bu araçların çoğuna Almanya’da yasak olan gamalı haç çizildiği belirtildi.

Yapılan test sonucunda söz konusu sıvının insan kanı olduğu ortaya çıkarken bu kanın nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Polis, olaya ilişkin "mala zarar verme" ve "anayasaya aykırı semboller kullanmak"t an soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin açıklama yapabilecek kişilerden de polisle iletişime geçmesi istendi.

Şüpheli gözaltına alındı

Südosthessen Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ikinci açıklamaya göre, ihbar üzerine olayla ilgili 31 yaşındaki bir şüpheli, ikamet ettiği evde gözaltına alındı.

Romanya vatandaşı olduğu belirtilen şüphelinin alkol testinde 1,20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Savcılık ve polis, ilk bulgulara dayanarak, bu kişinin olayı iş ortamındaki durumla bağlantılı olarak muhtemelen ani bir tepki sonucu gerçekleştirdiğini varsayıyor.

Şüpheli, polis işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir psikiyatri kliniğine sevk edilecek.

"Gamalı haçların Hanau'da yeri yok"

basına yaptığı açıklamada, binalara ve araçlara kanlı gamalı haç çizilmesinden ötürü şoke olduğunu belirtti.

Hanau’da 19 Şubat 2020’de 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya işaret eden Kimansky, "Özellikle 19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırıdan derin şekilde etkilenen şehrimizde, böyle bir eylem büyük dehşet oluşturdu." dedi.

Kimanskiy, Hanau şehrinin nefret ve ırkçılığa karşı durduğunu vurgulayarak, "Burada olanlar nezaket ve insanlığın sınırlarını aşıyor." ifadesini kullandı.

Belediyenin olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaşan Kimansky, “Gamalı haçların Hanau'da yeri yok. Bu tür sembollerin korku veya bölünme tohumlarını atmasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.







