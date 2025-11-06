Almanya’da otomobillere ve binaların dış cephelerine 'kanla gamalı haç' çizildi

Almanya'nın Hanau şehrinde Plantagen Caddesi'nde bir kişi, park edilmiş arabaların üstünde kırmızı sıvı fark ederek durumu polise bildirdi. Kırmızı sıvı ile aracın üzerine Almanya'da yasaklı olan gamalı haç çizildiği tespit edilirken, çok sayıdaki posta kutusuna ve binaların dış cephelerine de aynı işaretin yapıldığı fark edildi. Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "Özellikle 19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırıdan derin şekilde etkilenen şehrimizde, böyle bir eylem büyük dehşet oluşturdu." ifadelerini kullandı.
Südosthessen Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, bir kişi, dün akşam geç saatlerde Plantagen Caddesi’nde park edilmiş otomobilin üzerinde kırmızı sıvı fark ederek polise bildirdi.
Söz konusu sıvıyla aracın kaputunun üzerine gamalı haç çizilirken, polisler daha sonra çevrede çok sayıda aracın, posta kutularının ve binaların dış cephelerine de aynı işaretin yapıldığını tespit etti.
Şimdiye kadar yaklaşık 50 aracın olaydan etkilendiği kayda alınırken, bu araçların çoğuna Almanya’da yasak olan gamalı haç çizildiği belirtildi.
Yapılan test sonucunda söz konusu sıvının insan kanı olduğu ortaya çıkarken bu kanın nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Olaya ilişkin açıklama yapabilecek kişilerden de polisle iletişime geçmesi istendi.
Şüpheli gözaltına alındı
Südosthessen Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ikinci açıklamaya göre, ihbar üzerine olayla ilgili 31 yaşındaki bir şüpheli, ikamet ettiği evde gözaltına alındı.
Romanya vatandaşı olduğu belirtilen şüphelinin alkol testinde 1,20 promil alkollü olduğu belirlendi.
Savcılık ve polis, ilk bulgulara dayanarak, bu kişinin olayı iş ortamındaki durumla bağlantılı olarak muhtemelen ani bir tepki sonucu gerçekleştirdiğini varsayıyor.
Şüpheli, polis işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir psikiyatri kliniğine sevk edilecek.
"Gamalı haçların Hanau'da yeri yok"
basına yaptığı açıklamada, binalara ve araçlara kanlı gamalı haç çizilmesinden ötürü şoke olduğunu belirtti.