Almanya'da PKK için para toplayan terörist tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ne ana muhalefet ne İBB anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul projesine karşı çıkan muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Hala ana muhalefet yaptırmayız diyor. Bu projeyi ne ana muhalefet, ne İBB başkanı anlar. Neyi yaptınız ki siz? İnadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil, 'Çılgın Proje' diye ifade ettiğim projedir. Dünya bu projeyi de hayran hayran yerinde gelip izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi." ifadelerini kullandı.