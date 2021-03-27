Dünya Almanyada PKK yandaşları camiye saldırdı
AVRUPA

Almanya'da PKK yandaşları camiye saldırdı

Almanya'ya bağlı Kassel kentinde yer alan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camii'nin duvarına, terör örgütü PKK yandaşları tarafından tehdit mesajları yazıldı.

Haber Merkezi AA
Almanyada PKK yandaşları camiye saldırdı
Almanya'da PKK yandaşları cami ve kültür merkezine tehdit dolu sözler yazdı.

Cami ve merkezin duvarlarına, kırmızı sprey boyayla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yazılan ölüm tehditleri de içeren mesajların fark edilmesiyle olay polise intikal ettirildi.

"Birliğimize asla zarar veremeyecekler"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cami ve merkezimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecektir."

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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