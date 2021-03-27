Almanya'da PKK yandaşları camiye saldırdı

Alman Bakan çiğköfte yedi: Acı ama lezzetli

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Tük mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtine yaptığı ziyarette çiğköfte yedi. Hayatında ilk kez Türk çiğköftesi yediğini belirten Alman Bakan, çiğköftenin acı ama lezzetli olduğunu söyledi.