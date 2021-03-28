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AVRUPA

Almanya’da PKK’dan camiye çirkin saldırı

Almanya’da PKK’dan camiye çirkin saldırı: Hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazdılar

Güney Kıbrıs'ta yer alan bir camiye yönelik saldırının ardından bir çirkin saldırı da Almanya’nın Kassel kentinde yaşandı. PKK terör örgütü mensupları, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi’nin duvarına hakaret ve tehdit içerikli yazı yazdı. Kassel polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da PKK’dan camiye çirkin saldırı
Cami ve merkezin duvarlarına yazılan hakaret ve tehdit içerikli yazıların fark edilmesi ile olay polise intikal ettirildi.

Almanya’nın Kassel kentinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi’ne PKK terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi.

Cami ve merkezin duvarlarına yazılan hakaret ve tehdit içerikli yazıların fark edilmesi ile olay polise intikal ettirildi.

PKK terör örgütü mensupları, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi’nin duvarına hakaret ve tehdit içerikli yazı yazdı.
PKK terör örgütü mensupları, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi’nin duvarına hakaret ve tehdit içerikli yazı yazdı.
  • Kassel polisinin yaptığı açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PKK terör örgütü mensupları, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi’nin duvarına hakaret ve tehdit içerikli yazı yazdı.
PKK terör örgütü mensupları, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi’nin duvarına hakaret ve tehdit içerikli yazı yazdı.

ÇİRKİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Alperen Ocakları bünyesindeki cami ve kültür merkezi yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, “Camii ve Derneğimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumlularının biran önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, Gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecek“ denildi.

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