Almanya'da yine bir camiye bomba ihbarı: Eğitimli köpekler arama yaptı Almanya'da yine bir camiye bomba ihbarı: Eğitimli köpekler arama yaptı İhbar üzerine camiye intikal eden 40 kişilik özel ekip içeridekileri tahliye ederek eğitimli köpeklerle arama yaptı.

Haber Merkezi 05 Aralık 2019, 15:11 Son Güncelleme: 05 Aralık 2019, 15:29 AA