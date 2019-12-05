Dünya Almanyada yine bir camiye bomba ihbarı Eğitimli köpekler arama yaptı
AVRUPA

Almanya'da yine bir camiye bomba ihbarı: Eğitimli köpekler arama yaptı

Almanya'da yine bir camiye bomba ihbarı: Eğitimli köpekler arama yaptı

İhbar üzerine camiye intikal eden 40 kişilik özel ekip içeridekileri tahliye ederek eğitimli köpeklerle arama yaptı.

Haber Merkezi AA
Mannheim kentindeki cami ihbar nedeniyle boşaltıldı.
Mannheim kentindeki cami ihbar nedeniyle boşaltıldı.

Almanya'nın Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

  • Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camiye yerel saatle 9.30'da gönderilen elektronik postayla bomba ihbarı yapıldı.

Almanya'da camiye saldırı
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Almanya'da camiye saldırı

Cami ibadete kapatıldı

Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi Dernek Başkanı İsmail Hakkı Çakır, elektronik posta yoluyla gelen bomba ihbarının hemen polise bildirildiğini söyledi.

Polisin hemen arama başlattığını aktaran Çakır, ikindi namazına kadar caminin ibadete kapatıldığını kaydetti.

22 Temmuz'da aynı camiye yine benzer şekilde bomba ihbarı yapılmış ve arama sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

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